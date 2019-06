Sibirien: Tote nach Überschwemmungen

Irkutsk. Bei Überschwemmungen sind in Sibirien in der Region Irkutsk mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Bewohner einer Ortschaft hätten sich zunächst geweigert, ihr Haus zu verlassen, teilten Behörden der Agentur Interfax zufolge am Freitag mit. Beim Versuch, den Fluten zu entkommen, seien sie mit einem Boot verunglückt. In der Region standen nach tagelangen Regenfällen rund 20 Ortschaften mit insgesamt rund 2.500 Häusern unter Wasser. Tausende Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Behörden verhängten in der betroffenen Region den Ausnahmezustand. (dpa/jW)