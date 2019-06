UN: 320 tote Migranten unter 18 Jahren pro Jahr

Genf. Weltweit sind nach Angaben der Vereinten Nationen seit 2014 im Schnitt rund 320 Kinder und Jugendliche pro Jahr auf der Flucht gestorben oder werden vermisst. Wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) in einem am Freitag veröffentlichten Bericht schreibt, waren es zwischen 2014 und 2018 insgesamt fast 1.600 Migranten unter 18 Jahren. Besonders gefährlich ist demnach die Reise über das Mittelmeer: Dabei kamen nach IOM-Angaben im untersuchten Zeitraum 678 Minderjährige ums Leben. Kinder, die in Abschiebehaft sterben, sind in dieser Zahl noch nicht berücksichtigt.(dpa/jW)