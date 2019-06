Massenflucht aus dem Kosovo

Yannis Behrakis/Reuters Flüchtlinge aus dem Kosovo an der Grenze zu Mazedonien, April 1999

Es waren SPD und Grüne, die deutsche Soldaten vor 20 Jahren in den ersten Angriffskrieg seit 1945 schickten. jW erinnert in einem Tagebuch an Verantwortliche und Kriegsgegner in jener Zeitenwende. (jW)

Der Exodus der Serben aus dem Kosovo dauert an. Vergeblich fordert die jugoslawische Regierung die NATO-geführten KFOR-Truppen auf, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen, die serbische Bevölkerung vor Angriffen zu schützen und gegen das Wüten der UCK-Banden vorzugehen. Seit Beginn des jugoslawischen Truppenabzugs und Einmarschs der NATO-Soldaten in Begleitung kosovo-albanischer Gewaltseparatisten haben etwa 50.000 Serben die Provinz verlassen.

***

KFOR-Truppen blockieren die Zufahrt zum Kloster Decani mit Panzern, um Massaker zu verhindern. Im serbisch-orthodoxen Kloster Devic, das im unmittelbaren Verantwortungsbereich der Bundeswehr liegt, sind zuvor Mönche und Nonnen überfallen und misshandelt worden. Im Dorf Sofajlija wird ein serbisches Ehepaar ermordet auf der Schwelle ihres Hauses gefunden. In Belo Polje bei Pec werden mindestens drei Serben exekutiert und ein vierter schwer verwundet. Die Angreifer haben ihnen in die Stirn geschossen.

***

Bei Fahrzeugkontrollen werden umfangreiche Waffenarsenale gefunden, die vermutlich der UCK gehören. Allein in Pec im Westen des Kosovo werden in einer Nacht 560 Antipersonenminen, 39 Panzerfäuste, über 2.000 Mörsergranaten und 79 Panzerraketen gefunden. Die Entdeckung ist kein Einzelfall, wie ein KFOR-Sprecher sagt.

***

Das vom rot-grünen Kriegertrio Gerhard Schröder, Joseph Fischer und Rudolf Scharping angestimmte Hohelied auf die humanitäre Intervention erweist sich für die Serben endgültig als Todesmelodie, wie Werner Pirker in jW kommentiert. »Selbst der Vernichtungskrieg aus der Luft hat den Willen der jugoslawischen Bevölkerung zur Verteidigung ihrer Souveränität nicht zu brechen vermocht. Das Ergebnis, das zu Papier schlug, war für den Aggressor weniger als das Friedensdiktat von Rambouillet. Damit das Papier bleibe, versucht die UCK, Tatsachen zu schaffen, die alle Voraussetzungen für eine Kosovo-Autonomie zerstören, die auf der Gleichberechtigung der Nationalitäten und nicht auf dem albanischen Ethnos beruht. Was der Krieg nicht vermochte, die Auflösung der territorialen Einheit Serbiens in einem Kapitulationsfrieden zu fixieren, soll in einem Frieden geschehen, der den UCK-Banden einen Krieg ohne Gegenwehr verspricht. Nachdem die UCKler Prizren serbenfrei gemacht haben, müssen sie ihre Waffen abliefern, die sie als reguläre Polizeieinheiten wieder in Empfang nehmen werden. Statt des Endes der Vertreibung erleben wir ihren Anfang.«

***

NATO-Sprecher Jamie Shea fügt seinen vielen Lügen im Krieg eine weitere hinzu und behauptet, er lüge nicht. Vorwürfe, er habe bei Pressekonferenzen vor allem Propaganda betrieben, weist er von sich. 99 Prozent der bei den rund 130 NATO-Briefings verbreiteten Informationen seien wahr gewesen, behauptet er. In seiner bekannt zynischen Weise vergleicht er seine Kriegsberichte mit der Arbeit eines Sportreporters: »Ich nehme an den Beratungen teil, die ich danach wie in einem Fußballspiel kommentiere.«