Re: Russlands Cowboys: ­Wilder Westen im Osten

Geschichte wird gemacht, Politik auch, mit Mythen. Der Viehtreiber gehört dazu, nicht nur in den USA. Im Frühjahr treiben russische Cowboys in Suprjagino an der Grenze zu Belarus über 500.000 Black-Angus-Rinder vor sich her – eine der größten Herden weltweit. Sie gehört den Brüdern Linnik, die Russland ins Steakzeitalter führten. In einer eigenen Akademie wird der Nachwuchs ausgebildet – von US-Cowboys, die ihre Erfahrung an russische Berufsanfänger weitergeben. Ach – wäre es überall so nett, zwischen den Menschen.

Arte, 19.40

Die letzte Vorstellung

Gehen wir ganz nach drüben. Sex und Kino, das sind die einzigen Abwechslungen, die das Leben den Halbwüchsigen Sonny und Duane in ihrem texanischen Nest der frühen Fünfziger bietet. Allein von dem alten Sam fühlen sich die beiden verstanden. Er ist der Besitzer des einzigen Kinos der Stadt. Mit seinem Tod verlieren Sonny und Duane ihr letztes Symbol von Abenteuer und Freiheit, den letzten Pionier des amerikanischen Traums. Ein schöner Film, USA 1971. Regisseur Peter Bogdanovich wird am 30. Juli 80 Jahre alt.

Arte, 20.15

Einstein im Reich der Orang-Utans

Andere Baustelle: Caroline Schuppli leitet im Urwald von Sumatra eine Forschungsstation der Universität Zürich. Sie will herausfinden, wie es dazu kam, dass der Orang-Utan ein derart großes Hirn entwickeln konnte und was diese Tatsache über die Entwicklung des menschlichen Hirns aussagt, über die Evolution des Menschen vom Höhlenbewohner zum im All fliegenden Astronauten. Solange es noch Orang-Utans gibt.

3sat, 20.15

Bayern erleben: Wilderer – Von gefallenen Helden

In bayerischen Bergregionen werden sie bis heute von manchen verehrt: Wilderer. Sie waren Jäger und Gejagte, Helden für die einen, Verbrecher für die anderen. Hinter den Volksgeschichten versteckt sich eine historische Wirklichkeit von Armut, Hunger und Aufbegehren gegen die Obrigkeit. So schaut’s aus!

BR, 21.00

Ist unser Wald noch zu ­retten? – Unterwegs im Westen

Markus Wunsch, Förster in Schleiden in der Nordeifel, zählt bei den täglichen Fahrten durch sein Revier neu erkrankte Bäume. Die Prognosen für 2019 sind düster. Er geht deshalb alternative Wege, um seinem Gebiet zu helfen: Zum Beispiel mit Rückepferden. Was sind wir ohne euch, liebe Tiere?

WDR, 22.10