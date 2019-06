Nachschlag: Schillernder Populismus

Federico Gambarini/dpa

Tabubrüche in Permanenz durch AfD und Co, so die Diagnose von Thomas Niehr, rückten den Diskurs in der Bundesrepublik immer weiter nach rechts. Der Politolinguist hat unlängst im Duden-Verlag das Buch »Volkes Stimme? Zur Sprache des Rechtspopulismus« veröffentlicht. Darin untersuchen er und eine Kollegin rhetorische Strategien, mit denen Demagogen punkten – etwa mittels gezielter Skandalisierung, der oft eine lapidare Entschuldigung folgt. Als Beispiel führt Niehr AfD-Chef Alexander Gauland an, der über den Fußballspieler Jérôme Boateng gesagt hatte, »die Leute« schätzten sein Spiel, wollten ihn aber »nicht als Nachbarn haben«. Hinter der Meinung der (ungenannten) »Leute« wusste Gauland sich dann auch zu verschanzen. Der Kernfrage des Interviews, wie populistisch das Wort populistisch sei, wich Niehr indes mit Verweis auf das Grundgesetz staatsfromm aus. Der schillernde Begriff, immerhin das wurde klar, wird vom Justemilieu gegen »Demokratiefeinde« aller Art in Stellung gebracht. Und die sind im Zweifel nicht rechts. (shu)