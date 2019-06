Uwe Zucchi /dpa »Nichts für schwache Nerven«

Anfang Juni 2019 entschied der Vorstand der Sparkasse Emsland, die Planung des Umbaus der Filiale Am Markt 2 in Lingen zu verändern und im Erdgeschoss, für das ein »Servicecenter« vorgesehen war, statt dessen Ladenflächen für den Einzelhandel zu schaffen. Ein Jahr zuvor hatte der Fraktionsvorsitzende der CDU im Lingener Stadtrat im Hinblick auf die Pläne der Sparkasse erklärt, er und seine Parteifreunde hielten »eine reine Büro- und Gardinenfront für schwierig«. In der Lingener Tagespost hat der Kommentator Thomas Pertz den Beschluss des Sparkassen-Vorstands begrüßt und auf die Debatte darüber zurückgeblickt: »Gardinenfront war ein hässliches Wort, das im politischen Raum der Stadt Befürchtungen zusammenfasste, die neue Sparkasse Am Markt 2 könnte sich ausschließlich auf Finanzdienstleistungen konzentrieren.«

Aber ist »Gardinenfront« denn wirklich ein so hässliches Wort? Ist »politischer Raum« nicht viel hässlicher? Ohne dass ich lange nachdenken müsste, fallen mir noch allerlei andere Wörter ein, die in einer Schönheitskonkurrenz mit Gardinenfront ebenso schlechte Chancen hätten wie Boris Karloff neben Cate Blanchett: Lästergate, Bifurkation, Bitumen, Sperma, Gruselaltmeister, Dschungelpromis, Very High Readiness Joint Task Force 2019 und EFP Battlegroup oder Tabaluga Smusi Bio Fruchtmus Karotte-Mango-Banane-Birne. Gern verweise ich in diesem Zusammenhang auch auf Flora Albarellis stattliche »Liste ekliger Wörter in der Schwangerschaft«: Mutterkuchen, Dottersack, Nachgeburt, Stützstrumpf, Abnabeln, Befruchtung, Brustdrüse (überhaupt Drüse), Eiweißshake, Scheidenzäpfchen, Kolostrum, Krampfadern, Hohlwarze, Käseschmiere, Hämorrhoiden, Juckreiz, Schmierblutung und Verhecheln. Alles nichts für schwache Nerven.

Das Wort Gardinenfront nimmt sich dagegen doch geradezu lieblich aus. Mit Hilfe der erweiterten Suchfunktion von Google Books habe ich es auch in Rudolf Geberts 2017 veröffentlichtem E-Book »Erotikgeschichten mit Karin« entdeckt: »Eine leichte Brise wehte durch die offene Balkontür und bewegte sanft die Gardinenfront am Fenster. Wir waren im Paradies gelandet.« Also vermutlich nicht in Lingen, denn dort hat sich die Lage ja nun entspannt. All quiet on the Gardinenfront.