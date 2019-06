Angstkampagne zieht

Nick Carey/REUTERS

»Volkswagen wird die Entscheidung der Mehrheit respektieren«, sagte Werkleiter Frank Fischer nach Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses über eine gewerkschaftliche Vertretung in der VW-Fabrik in Chattanooga, Tennessee. Das klang demokratisch. Doch das Verhalten des hierzulande als Vorzeigeunternehmen der Sozialpartnerschaft gepriesenen Konzerns vor und während der Wahl war das genaue Gegenteil. Wochenlang hatten VW-Manager und konservative Südstaatenpolitiker gegen die Gewerkschaft gehetzt. Sie drohten mit dem Entzug von Investitionen und dem Verlust von Arbeitsplätzen. Das hat gewirkt. Denkbar knapp sprachen sich die Beschäftigten mit 776 zu 883 Stimmen gegen die Gewerkschaft United Automobile Workers (UAW) als ihre Interessenvertretung aus.

Laut Berichten örtlicher Aktivisten hat Volkswagen das gesamte Repertoire an Strategien des »Union Busting«, der professionellen Gewerkschaftsverhinderung, eingesetzt. Von obligatorischen Frühbesprechungen, die der Verbreitung antigewerkschaftlicher Propaganda dienten, bis hin zur Einschüchterung einzelner Arbeiter, die ihre Unterstützung für die UAW kundtaten. In altbewährter Manier des »Zuckerbrot und Peitsche« beschloss die VW-Spitze zugleich einzelne Verbesserungen: Die von Hitze geplagten Arbeiter durften plötzlich Shorts am Band tragen, die Schichtlänge wurde geändert, und der unbeliebte Werkleiter Antonio Pinto musste seinen Stuhl räumen. Beraten wurde VW bei alldem von der notorischen Union-Busting-Agentur Littler Mendelson.

Hierzulande sind solche Praktiken als US-amerikanische Managementmethoden verschrien. Doch die im Ausland aktiven deutschen Konzerne stehen dem offenbar in nichts nach. Das gilt nicht nur für Volkswagen. Auch der Bad Homburger Gesundheitskonzern Fresenius war kürzlich wegen Union Busting in den USA, Peru und Südkorea in den Schlagzeilen. Auch dort berichten Gewerkschafter von Einschüchterungsversuchen. Ein Kollege soll sogar an einen Lügendetektor angeschlossen worden sein, um Kündigungsgründe gegen ihn zu finden.

Was können die Gewerkschaften dem entgegenhalten? Zum einen hilft internationale Solidarität. So hat Verdi kürzlich ein weltweites Gewerkschafternetzwerk bei Fresenius gegründet, das erste seiner Art im Gesundheitswesen (siehe jW vom 13.6.). Mit ihren Positionen in Konzernbetriebsräten und Aufsichtsräten können hiesige Gewerkschafter einiges dafür tun, ihre Kollegen in anderen Ländern zu unterstützen.

Doch im Umgang mit solchen Methoden sind auch andere Strategien gefragt. Die UAW hat in der ganzen Auseinandersetzung nur wenig dafür getan, die Beschäftigten im Werk einzubeziehen und gegen die Unternehmerpropaganda zu immunisieren. Statt dessen setzte sie auf einen Schlagabtausch über Werbeanzeigen und -spots. Das hat nicht gereicht.