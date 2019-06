Befangen sind immer die anderen

Fabrizio Bensch/REUTERS Protest gegen den G-20-Gipfel in Hamburg (7.7.2017)

Hamburgs Staatsanwaltschaft sieht offenbar ihre Felle davon schwimmen: Im derzeit wichtigsten Verfahren gegen Gegner des G-20-Gipfels im Juli 2017 – dem »Elbchaussee-Prozess« vor der Großen Strafkammer 17 des Landgerichts Hamburg – zieht sie ihren letzten Trumpf. Sie hat einen Befangenheitsantrag gegen die drei Berufsrichter der Kammer um die Vorsitzende Richterin Anne Meier-Göring gestellt, wie Spiegel online am Donnerstag berichtete. Sollte der Antrag durchkommen, würde das Verfahren platzen – was offenbar das Ziel der Staatsanwaltschaft ist.

Im »Elbchaussee-Prozess« geht es seit Dezember 2018 um Ausschreitungen in Altona am Morgen des 7. Juli 2017, dem ersten Gipfeltag. Etwa 220 Vermummte zogen damals über die Hamburger Elbchaussee und durch die Einkaufsmeile Große Bergstraße, zündeten Autos an und warfen Fensterscheiben von Geschäften ein. Angeklagt sind fünf junge Männer, vier Deutsche aus dem Rhein-Main-Gebiet und ein Franzose. Konkrete Straftaten können lediglich dem Franzosen zugeordnet werden, die anderen vier sollen in einer Art Sippenhaftung für die von ihnen eingeräumte Teilnahme an dem Aufzug verurteilt werden.

Überraschend offen benennt Spiegel online das Motiv für den Befangenheitsantrag. »Im Kern geht es offenkundig darum, dass die Staatsanwaltschaft die Kammer um Meier-Göring für zu milde hält«, heißt es in dem Beitrag. Das Portal Legal Tribune Online berichtete ergänzend, Anlass für den Antrag sei eine Kontaktaufnahme der Strafkammer zu zwei Verteidigern gewesen. Dabei sei es um die Frage gegangen, ob sich die Angeklagten äußern wollten. Darüber habe sich die Staatsanwaltschaft zu spät informiert gefühlt. Sie sehe eine »einseitige Festlegung zugunsten der Angeklagten«.

In Justizkreisen gilt Richterin Meier-­Göring als vergleichsweise liberal. Zumindest gehört sie nicht zu der Riege ihrer Amtskollegen, die bereit sind, Regeln von Strafprozessordnung und Beweiswürdigung zugunsten strenger Urteile gegen G-20-Gegner hintanzustellen – in Hamburgs Justiz fast schon ein Alleinstellungsmerkmal.

Laut Spiegel online bezeichnete die Staatsanwaltschaft das Vorgehen Meier-Görings in der Beschwerde als voreingenommen und unbesonnen. Die Vorsitzende setze sich über Beschlüsse des Hanseatischen Oberlandesgerichts (OLG) hinweg. Schon vor Prozessbeginn war die Kammer mit dem OLG aneinandergeraten, als Meier-Göring zwei Angeklagte aus der Untersuchungshaft entließ. Das OLG entschied damals, Meier-Göring verkenne die Dimension des Falls. Es gehe um Gewaltakte, die beispiellos seien. Die Angeklagten müssten mit hohen Freiheitsstrafen rechnen.

Ein weiteres Detail in der Auseinandersetzung in Hamburg: Ende April veröffentlichte das NDR-Ressort Investigation einen schriftlichen Beschluss der Kammer, der allgemein als Ohrfeige für Staatsanwaltschaft und Polizei gewertet wurde (siehe jW vom 29.4.). Auf das in den Ermittlungsakten »geschriebene Wort« sei »wenig Verlass«, hieß es da. Vor Gericht hätten Zeugen Aussagen, die die Polizei in den Ermittlungsakten notiert hatte, entschieden bestritten. Polizeivermerke seien gar als »Quatsch« bezeichnet worden. Die Kammer wolle sich, so der NDR damals, nicht auf »weitere Polizeivermerke« verlassen und statt dessen deutlich mehr Zeugen vorladen als geplant. Ergebnis: Statt wie geplant bis Mai soll das Verfahren nun bis September dauern.

Im Kern geht es im »Elbchaussee-Prozess« darum, dass die Staatsanwaltschaft und offenbar auch das OLG auf Biegen und Brechen eine fragwürdige Rechtsauffassung durchsetzen wollen. Die Angeklagten sollen allein für das Mitgehen in einem Aufzug, aus dem heraus Straftaten begangen wurden, verurteilt werden. Die Staatsanwaltschaft behauptete im Verfahren, das Vorgehen in Altona sei organisiert gewesen. Das Ausüben von Gewalt sei das von allen Teilnehmern akzeptierte Ziel gewesen. Ihre Auffassung durchsetzen konnte die Staatsanwaltschaft aber bereits im Prozess gegen den Italiener Fabio V. nicht. In dem damaligen Verfahren vor dem Amtsgericht Altona war es um angeblich von G-20-Gegnern, ebenfalls am 7. Juli 2017, im Industriegebiet Rondenbarg ausgeübte Gewalt gegangen.

Für die Anklage bahnt sich im »Elbchaussee-Prozess« nun ein erneutes Debakel an. Es sieht derzeit nach einem vergleichsweise milden Urteil oder gar einem Freispruch aus. Das will die Staatsanwaltschaft offenbar mit ihrem Befangenheitsantrag in letzter Minute verhindern. Über den Antrag entscheiden nun am Verfahren unbeteiligte Richter des Landgerichts. Wird der Antrag angenommen, beginnt der Prozess von vorn – mit neuen Richtern.

Die Staatsanwaltschaft tue offenbar alles, »um den Prozess zu sprengen«, sagte Halil Simsek vom Roten Aufbau Hamburg am Sonnabend gegenüber junge Welt. Simsek war Sprecher des Bündnisses »G 20 entern!«. Der damalige Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) habe die Richtung vorgegeben, alle angeklagten Gipfelgegner so hart wie möglich zu verurteilen. Dies versuche die Staatsanwaltschaft noch zu übertreffen, so Simsek. Wenn eine Richterin »im Kanon der Repression nicht alles mitsingt«, vermute die Anklage sofort eine Verschwörung, weil sie es gar nicht mehr gewohnt sei, dass »die Richterschaft unabhängig ist«.