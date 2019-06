Pflegeorganisation in Berlin gegründet

Berlin. Für die Beschäftigten in der Alten- und Krankenpflege hat sich am Freitag in Berlin eine neue Spitzenorganisation gegründet: Als Vorläufer einer Bundespflegekammer soll die sogenannte Pflegekammerkonferenz künftig die Interessen der Fachkräfte vertreten, wie der Deutsche Pflegerat mitteilte. Zu den Gründungsmitgliedern der Pflegekammerkonferenz gehören die bereits existierenden Pflegekammern in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein sowie der Deutsche Pflegerat als Dachverband diverser Berufsverbände. (AFP/jW)