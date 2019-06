Kolumbien: Santrich darf Mandat antreten

Bogotá. Der ehemalige FARC-Comandante Jesús Santrich kann aller Voraussicht nach sein Mandat im kolumbianischen Kongress antreten. Das gab die Akkreditierungskommission am Montag (Ortszeit) in Bogotá bekannt. Drei der fünf Mitglieder stimmten dafür, dass er seinen Sitz für die FARC-Partei einnehmen darf. Wie die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina am Montag berichtete, forderte Präsident Iván Duque die Staatsanwaltschaft umgehend auf, gegen die Entscheidung vorzugehen. Santrich war Ende Mai nach 14monatiger Haft freigelassen worden. Im März 2018 hatte er das Mandat für die FARC-Partei gewonnen. (jW)