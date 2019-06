Deutsche Bahn plant Teilverkauf von Schenker

Berlin. Die Deutsche Bahn plant die Teilprivatisierung der Logistiktochter Schenker, wie aus Konzernunterlagen zu entnehmen ist, die Reuters am Dienstag vorlagen. Die milliardenschwere Finanzlücke des Konzerns soll allein durch den Verkauf von Unternehmensteilen geschlossen werden. Weder eine direkte Hilfe vom Bund noch höhere Schulden kämen in Frage. »Die Berechnung unterschiedlicher Transaktionsszenarien zeigt, dass ein Verkaufsprozess von DB Arriva und ein späterer Teilverkauf von DB Schenker die Verschuldungssituation der DB AG über den Mittelfristzeitraum unterhalb der Verschuldungsgrenze stabilisieren können«, heißt es in den Unterlagen. (Reuters/jW)