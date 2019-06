Vatikan gegen »Gendertheorie«

Rom. Der Vatikan hat sich in einem offiziellen Dokument gegen die »Auslöschung« der Geschlechter ausgesprochen. Das am Montag vorgestellte Papier trägt den Namen »Als Mann und Frau schuf er sie«. Darin heißt es, die »Gendertheorie« sei eine »Ideologie, die den Unterschied in der Natur eines Mannes von einer Frau leugnet«, wodurch »die anthropologische Grundlage der Familie eliminiert« werde. Kritik kam vom Verband New Ways Ministry, der sich für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern (LGBT) in der katholischen Kirche einsetzt. Das Dokument stelle ein »gefährliches Werkzeug« dar. (dpa/jW)