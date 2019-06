UNICEF prangert Kinderarbeit an

Köln. Das UN-Kinderhilfswerks UNICEF schätzt die Zahl der weltweit arbeitenden Mädchen und Jungen auf insgesamt 152 Millionen. Das teilte UNICEF am Dienstag in Köln mit. Regierungen und Unternehmen stünden in der Verantwortung, Kinderarbeit zu verhindern, so Christian Schneider, Geschäftsführer der Organisation in Deutschland. Zwar sei die Zahl der Betroffenen zwischen 2000 und 2016 um beinahe 100 Millionen gesunken, zuletzt habe sich der Rückgang aber verlangsamt. »Es reicht nicht, Kinderarbeit zu verurteilen und zu verbieten«, sagte Schneider. »Um Kinder wirksam vor Ausbeutung zu schützen, müssen sich die Lebensbedingungen der betroffenen Kinder ändern.« Dazu gehöre etwa der Zugang zu Bildung. UNICEF registriert diejenigen Tätigkeiten als Kinderarbeit, für die Minderjährige zu jung sind oder die gefährlich beziehungsweise »ausbeuterisch« sind. (dpa/jW)