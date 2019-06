Fast 6.500 Kilometer Bahnstrecke stillgelegt

Berlin. Seit 1990 sind in Deutschland 6.467 Kilometer Bahnstrecken stillgelegt worden, davon 2.623 Kilometer oder rund 40 Prozent in Ostdeutschland. Das geht aus der Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstagausgaben) vorlag. Am stärksten betroffen war demnach Bayern. Im Freistaat wurden seit 1990 Bahnstrecken mit einer Gesamtlänge von 929 Kilometern außer Betrieb genommen. In Nordrhein-Westfalen waren es dem Bericht zufolge 775 Kilometer, in Niedersachsen 713, in Sachsen 527, in Mecklenburg-Vorpommern 299 und in Brandenburg 539 Kilometer. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sprach von einer Fehlentwicklung. (AFP/jW)