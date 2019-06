Mordfall Lübcke: Polizei sucht weiter

Kassel. Nach der Freilassung eines Mannes, der vorübergehend festgenommen und befragt worden war, hat die Sonderkommission zum Fall des erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten am Montag ihre Ermittlungen fortgesetzt. Die mehrstündige Vernehmung des Mannes in der Nacht zu Sonntag habe keine Anhaltspunkte für eine Tatbeteiligung ergeben. Aus ermittlungstaktischen Gründen machte die Polizei am Montag aber keine Angaben zu möglichen Fortschritten bei der Untersuchung des gewaltsamen Todes von Walter Lübcke (CDU). (dpa/jW)