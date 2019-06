Immer übers Stöckchen

Aziz Taher/REUTERS Unterstützerinnen der libanesischen Hisbollah in Beirut (April 2018)

Wieder einmal versuchte die AfD am Donnerstag abend, sich zum »wahren Freund« Israels zu stilisieren. Ihre Fraktionsvizechefin und »Antisemitismusbeauftragte« Beatrix von Storch hatte beantragt, die libanesische Hisbollah als Gesamtbewegung in Deutschland zu verbieten. Ziel der Bundestagsdebatte: von der eigenen menschenverachtenden Ideologie abzulenken und antimuslimischen Rassismus zu schüren. Und siehe da: Die meisten Redner sprangen über das ihnen hingeworfene Stöckchen. Zwar verwiesen sie auf die drei Hisbollah-Minister im libanesischen Kabinett, denen gegenüber man gesprächsfähig bleiben müsse, genau wie auf die aus gutem Grund hohen Hürden bei Demonstrations-, Partei- und Vereinsverboten. Eine auch nur annähernd differenzierte Betrachtung der Hisbollah aber blieb, wenig überraschend, aus.

Im Gegenteil: Weder von Storchs in der Fraktionspressekonferenz dargebotenen hellseherischen Fähigkeiten, antisemitische Rufe beim diesjährigen Al-Kuds-Marsch seien allein durch polizeiliche Maßnahmen verhindert worden, noch der in ihrer Bundestagsrede beschworenen »diabolischen Logik« hinter den (unbewiesenen) »Drogengeschäften« der Hisbollah, mit denen sie »die Ungläubigen in die Drogenabhängigkeit treiben« wolle, wurde irgend etwas entgegengesetzt. Anstatt ihrer Gleichsetzung der Hisbollah mit IS und Al-Qaida zu widersprechen, argumentierte Omid Nouripour für die Grünen, die Hisbollah nehme »die gesamte libanesische Bevölkerung als Geisel«.

Man muss die Hisbollah nicht glorifizieren, um den Unterschied zwischen Kopfabschneiderbanden, die zum Zweck des illegalen Regime-Change in Syrien mindestens mittelbar auch vom Westen gefördert worden sind, und einer 1982 als Antibesatzungsbewegung gegründeten Organisation zu verstehen. Neben ihren beachtlichen militärischen Erfolgen hat das Bemühen um Ausgleich im vom Bürgerkrieg gezeichneten Libanon der Hisbollah einen immensen Rückhalt in der Bevölkerung verschafft, der sich gerade nicht auf die schiitische Konfession beschränkt. Den Wunsch nach Begründung eines islamischen Staates im Libanon ordnet sie explizit dem interkonfessionellen Frieden unter. Eine Partei, die gemeinsam mit ihren (christlichen) Verbündeten die letzte libanesische Parlamentswahl gewonnen hat, der Geiselnahme eben dieser Bevölkerung zu bezichtigen, grenzt an politische Schizophrenie.

Der Versuch, ein Verbot der Hisbollah zu erwirken, muss schließlich auch als Beförderung des Feldzugs gegen den Iran gewertet werden – betrieben von einer durch ihre europäischen Handlanger unterstützten US-Administration, die ihre Niederlage in Syrien, an der nicht zuletzt die Hisbollah maßgeblich beteiligt war, immer noch nicht verwunden hat. Dass all dies im Bundestag so gut wie keine Rolle spielte, ist Wasser auf die Mühlen der AfD genau wie der Kriegstreiber in Washington.