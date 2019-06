Ein paar Euro mehr für Rentner und Studenten

Berlin. Die rund 21 Millionen Rentner erhalten zum 1. Juli etwas höhere Bezüge. In Westdeutschland steigen die Renten um 3,18 Prozent, im Osten um 3,91 Prozent. Der Bundesrat billigte am Freitag in Berlin eine entsprechende Verordnung. Des weiteren stimmte er einer Erhöhung der Unterstützung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög) zu. Der Höchstsatz der Förderung kann damit von derzeit 735 Euro auf 861 Euro im kommenden Jahr steigen. Außerdem sollen mehr Studenten als bisher Anspruch auf die staatliche Unterstützung haben. (dpa/AFP/jW)