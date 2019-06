Trotz »Fifty-fifty-Chance«

Stella Schiffczyk Hätte der Abschiebung »sicherlich zugestimmt«, wurde aber nicht gefragt: Bundesanwalt Matthias Krauß

Bilel Ben Ammar sei im Fall des Terroranschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz »mindestens als Schlüsselperson zu bezeichnen« – das stellte der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses im Bundestag zu dem Attentat, Armin Schuster (CDU), am Donnerstag klar. Im Zeugenstand saß eine Staatsanwältin, die Anfang 2017 grünes Licht für die Abschiebung des Terrorverdächtigen gegeben hatte. Wie die Bundesanwaltschaft hätte auch sie die Abschiebung des Tunesiers stoppen können, obwohl sie selbst nur wegen Sozialhilfebetrugs und kleinkrimineller Delikte gegen ihn ermittelte. Der Strafanspruch konnte aber nach ihrer Einschätzung »hinter der Durchsetzung der Aufenthaltsbeendigung zurückstehen«, sagte die Zeugin Eva-Maria Tombrink von der Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag vor dem Ausschuss. Sie sprach in diesem Zusammenhang von »Gefährdermanagement«. »Mit dem Anschlagsverfahren habe ich persönlich nichts zu tun gehabt«, betonte Tombrink. Sie habe sich aber regelmäßig mit der Bundesanwaltschaft ausgetauscht, die wegen des Lkw-Anschlags vom 19. Dezember 2016 gegen Ben Ammar ermittelte – und angeblich den Tatverdacht nicht erhärten konnte. Sie habe mehrfach nachgefragt, ob zu erwarten sei, »dass sich die Sachlage ändert«, versicherte sie. Zunächst habe sie die Antwort bekommen, das hänge davon ab, was noch bei der Auswertung der Asservate gefunden werde – darunter Ben Ammars Mobiltelefon. Dessen Auswertung war dann aber gar nicht mehr abgewartet worden.

Der Auschuss befragte am Donnerstag drei Staatsanwälte als Zeugen, die zwar nicht mit dem Anschlag selbst befasst waren, aber mit Personen aus dem Umfeld des mutmaßlichen Haupttäters Anis Amri. Nach dessen Tod in Italien war sein Freund Ben Ammar der einzige Beschuldigte in Deutschland. Fotos vom Breitscheidplatz, die offensichtlich keinen touristischen Hintergrund hatten, sondern eher auf ein Ausspähen des Tatorts schließen lassen, wurden erst nach der Abschiebung auf seinem Handy entdeckt.

»Wir machen das relativ oft, dass wir an die Ausländerbehörde herantreten und unsere Erkenntnisse freigeben, mit der Bitte, ob man da nicht eine Abschiebung durchsetzen kann«, erklärte Bundesanwalt Dr. Matthias Krauß am Donnerstag vor dem Ausschuss. Er selbst hatte aber ein Verfahren geführt, in dem Ben Ammar kein Beschuldigter war, sondern nur »Nachrichtenmittler« – also eine Kontaktperson von Beschuldigten, die als solche überwacht und unwissentlich als Quelle genutzt wurde. Wenn Krauß gefragt worden wäre, hätte er aber »sicherlich der Abschiebung zugestimmt«, gab er zu.

Von der Berliner Oberstaatsanwältin Tombrink wollten die Abgeordneten wissen, ob sie mit ihrem Verfahren nicht mehr Zeit hätte gewinnen können, um Ben Ammar »für ein anständiges Ausermitteln« noch zwei oder drei Monate in Justizhaft zu behalten, wie Schuster es ausdrückte. »Erhofft oder gewünscht hätte ich mir eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung, aber das war keinesfalls zwingend«, sagte Tombrink und verwies auf das Beschleunigungsgebot, wenn sich jemand in Untersuchungshaft befinde. Auf Nachfrage sprach sie aber von einer »Fifty-fifty-Chance«. Das habe sie auch der Bundesanwaltschaft zu verstehen gegeben.

Wenig überzeugend wirkten diese Aussagen mit Blick auf die mehrmonatige U-Haft von Fabio V., der 2017 bei den Protesten gegen den G-20-Gipfel in Hamburg mit dem Vorwurf der psychologischen Unterstützung für Randalierer festgenommen worden war.

Erneut stand die Frage nach einem Geheimdienstbezug Ben Ammars im Raum. Tombrink verneinte aber entschieden, dass sie vor entsprechenden Medienberichten je etwas in dieser Richtung gehört habe.