Grünes Licht für Zensus 2021

Berlin. Im übernächsten Jahr soll es in der BRD wieder eine umfassende Volkszählung geben. Der Bundestag machte am späten Donnerstag abend den Weg für den Zensus 2021 frei. Dieser umfasse eine Bevölkerungs-, eine Gebäude- und eine Wohnungszählung, heißt es in der vom Parlament beschlossenen Rechtsgrundlage. Wie schon beim Zensus im Jahr 2011 sollen vorwiegend bereits vorhandene Verwaltungsdaten genutzt werden. Nur in Fällen, in denen die Daten nicht ausreichen, soll es stichprobenartige Befragungen der Bürger geben. Die Kosten für die öffentliche Hand werden auf 994 Millionen Euro geschätzt. (dpa/jW)