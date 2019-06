USA verschieben Strafzölle auf Waren aus China

Washington. Die USA verschieben die geplante Erhöhung der Importzölle auf bestimmte chinesische Waren auf den 15. Juni. Dies ging am Freitag aus einer im Internet veröffentlichten Ankündigung der US-Regierung hervor. Präsident Donald Trump allerdings hat jüngst im Streit mit China mit neuen milliardenschweren Strafzöllen gedroht. »Ich könnte noch mindestens um 300 Milliarden Dollar nach oben gehen, und das werde ich zur richtigen Zeit tun«, hatte er am Donnerstag in Irland gesagt. In Frankreich erklärte er später, er werde die Entscheidung wahrscheinlich unmittelbar nach dem G-20-Gipfel Ende Juni treffen. (Reuters/jW)