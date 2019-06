Bemühen um Sicherheit

Amit Dave/Reuters Infolge der Vergewaltigung zweier junger Mädchen fordern Demonstranten Gerechtigkeit für die Opfer und die Todesstrafe für die Täter (Ahmedabad, 22.4.2018)

Die indische Hauptstadt Neu-Delhi bietet Frauen künftig die kostenlose Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Die Maßnahme werde voraussichtlich rund 850.000 Frauen betreffen und rund 115 Millionen Dollar pro Jahr kosten, sagte der Regierungschef von Neu-Delhi, Arvind Kejriwal, am Montag nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP. Der Schritt werde für mehr Sicherheit sorgen und die Luftverschmutzung durch Abgase eindämmen, bekräftigte er. »Die Frauen können kostenlos fahren, damit sie sich sicher fühlen«, sagte Kejriwal. Sexuelle Gewalt ist in Indien ein gravierendes Problem. Im Jahr 2016 wurden rund 40.000 sexuelle Übergriffe gemeldet, die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. Tariferhöhungen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln haben in den vergangenen Monaten dazu geführt, dass viele Menschen lieber zu Fuß gehen.

Das Vorhaben soll nach Regierungsangaben in den nächsten zwei bis drei Monaten umgesetzt werden. Zudem sollen in diesem Jahr 150.000 Überwachungskameras in der Stadt installiert werden. Kritiker warfen Kejriwal vor, lediglich Wählerstimmen gewinnen zu wollen. Im Januar finden dort Regionalwahlen statt.

Bereits im Dezember 2012 hatte es nach der Gruppenvergewaltigung einer 23jährigen mit Todesfolge in Delhi Massenproteste gegen sexuelle Gewalt gegeben. Diese Tat hatte sich allerdings in einem Kleinbus abgespielt, der nicht zur allgemeinen Beförderung von Fahrgästen zugelassen war. Jyoti Singh Pandey und ihr Begleiter waren nach einem Kinobesuch ohne Argwohn eingestiegen. Nach Medienberichten hatten sie sogar Fahrgeld bezahlt. Einer der Täter war regelmäßig als Busfahrer einer Privatschule beschäftigt gewesen.

Vier der sechs Männer, die die junge Frau auch mit einer Eisenstange gefoltert und schwerverletzt mit ihrem Begleiter auf die Straße geworfen hatten, waren im Herbst 2013 zum Tod verurteilt worden. Das Sexualstrafrecht war wenige Wochen nach der Tat verschärft worden. Der damalige Staatspräsident Pranab Mukherjee hatte im Februar 2013 ein Gesetz unterschrieben, das Vergewaltigungen als Schwerstverbrechen einstuft. In Fällen, bei denen das Opfer dauerhaft ins Koma fällt oder in deren Folge es stirbt, droht den Tätern seither die Todesstrafe. Die Mindeststrafe muss jedoch 20 Jahre Haft betragen und kann von Fall zu Fall »bis zum Tode des Verurteilten« verlängert werden. Einer der Täter im Fall Jyoti Singh Pandey hatte sich allerdings vor dem Urteil in der Zelle erhängt – ein weiterer war zur Tatzeit noch minderjährig und entging so dem Erwachsenenstrafrecht.

Spiegel online berichtete im Dezember 2013 über eine Verdopplung angezeigter Vergewaltigungen in Delhi. Das kann als Zeichen dafür gewertet werden, dass sich immer weniger Opfer verstecken. (AFP/jW)