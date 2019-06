Exilkind und Traumaforscherin

psychosozial-verlag.de Lore Reich Rubin

Während der Name des Arztes, Psychiaters und Sexualforschers Wilhelm Reich auch jenseits des Fachpublikums ein Begriff ist, kennen nur wenige seine Familienmitglieder – darunter seine jüngste Tochter Lore Reich Rubin, die inzwischen über 90 Jahre alt ist und ihr eigenes bewegtes Leben niedergeschrieben hat.

Ihre Mutter Annie Reich war eine der bekanntesten linksoppositionellen Aktivistinnen im Kreis um den sozialistischen Psychoanalytiker Otto Fenichel. Als Medizinstudentin war sie in der sozialistischen Wiener Jugendbewegung aktiv und lernte den Arzt Wilhelm Reich kennen, bei dem sie eine Lehranalyse begann. Als sie ihn 1922 heiratete, setzte sie diese bei Anna Freud fort. Sie bekam zwei Töchter, von denen die 1928 geborene Lore lange im Schatten ihrer älteren Schwester Eva stand. Als Alternativmedizinerin hatte sich Eva Reich durch ihre bioenergetische Arbeit mit sogenannten Schreibabys einen Namen gemacht.

Nunmehr liegen Lore Reichs biographische Aufzeichnungen in deutscher Übersetzung vor. In ihren »Erinnerungen an eine chaotische Welt«, die mich tief berührten, nimmt sie uns mit in ihre Kinderwelt – eine Welt, die oft einsam war. Lebendig und mit leisem Humor schildert sie ihr Aufwachsen im Wien der Zwischenkriegsjahre, ihre Flucht in die USA und ihr Leben dort. Sie beschreibt die Konflikte mit ihren Eltern, ihre Eifersucht auf die Schwester und ihre ersten Erfahrungen als Heranwachsende aus Österreich inmitten US-amerikanischer Teenager. Bewegend und selbstkritisch erzählt sie von ihrer Suche nach Gruppenzugehörigkeit, den Schwierigkeiten, sich aus Gemeinschaften zu befreien, die ihr nicht guttaten, und von ihrer mühevollen beruflichen Identitätsfindung. Anschaulich und spannend zeichnet ihre Erzählung politische Entwicklungen sowie Familienverhältnisse nach.

So zum Beispiel die Erlebnisse bei den Großeltern, zu denen Lore und Eva nach dem Reichstagsbrand 1933 allein von Berlin nach Wien geschickt wurden. Die Großeltern hatten »feste viktorianische Wertvorstellungen«, doch Lore erlebte bei ihnen erstmals ein Gefühl der Zugehörigkeit. Sogar die Essstörung, unter der sie litt, ging zurück.

Während dieser Zeit wohnte Lores Mutter mit ihrem Mann in Berlin, doch das Ehepaar lebte sich auseinander. Beide mussten 1933 fliehen: »Sie waren Psychoanalytiker, sie waren Intellektuelle, sie waren Marxisten (…) und in der Arbeiterbewegung engagiert.« Annie Reich emigrierte mit den beiden Töchtern nach Prag und Wilhelm Reich nach Kopenhagen. Nach der Scheidung heiratete Annie Reich 1938 den Historiker Arnold Rubinstein und floh mit ihm und den beiden Mädchen nach New York. Hier arbeitete sie in einem Krankenhaus, bevor sie sich als Psychoanalytikerin niederließ.

Eindringlich schildert Lore Reich die Demütigungen während der Emigration, die Bedeutungslosigkeit, in die vorher beruflich erfolgreiche Menschen gerieten, und das Dasein als Bittsteller. Über das Aufbrechen alter Konflikte mit ihrer Schwester schreibt sie ungeschminkt. Beide schmerzt der Verlust ihres Freundeskreises, beide haben sie Schwierigkeiten mit der fremden Sprache. Trotz ihrer Niedergeschlagenheit bemüht sich Lore immer wieder, Freunde zu finden. Dabei belastet sie der Druck der strikten Geschlechternormen. Sie, die von ihrer Heimat und ihrer Familie her einen eher offenen Umgang von Mädchen mit Jungen gewohnt war, sah sich in den USA mit einem rückschrittlichen Frauenbild konfrontiert. Ihr Wunsch nach einem eigenen Beruf und nach finanzieller Unabhängigkeit stieß auf Unverständnis. Auch die sexuelle Doppelmoral und die damit einhergehenden Erwartungen störten sie: »Mich verunsicherte und verwirrte die Kombination von Tabus und Regeln«. Mädchen sollten attraktiv und begehrt sein und gleichzeitig dem Idealbild vom »anständigen Mädchen« entsprechen, um akzeptiert zu werden. Nur mit viel Mühe kam Lore mit all diesen Problemen zurecht, wie sie offen bekennt.

Während ihres Geschichts- und Psychologiestudiums engagierte sich Lore politisch in der American Youth for Democracy, einer kommunistischen Jugendorganisation – für sie zunächst »ein großartiger Ort, um sich zusammenzugesellen«. Als sie deswegen negative Sanktionen bis hin zur sozialen Isolation erdulden musste, entschloss sich Lore zum Austritt, ohne allerdings ihr gesellschaftspolitisches Engagement aufzugeben. Diesen schwierigen Weg bewältigte sie gemeinsam mit ihrem Mann, dem Historiker Julius Rubin.

Auf der Suche nach einem geeigneten Beruf entschied sie sich für ein Medizinstudium. Sie wurde Fachärztin für Psychiatrie, absolvierte eine Ausbildung zur Psychoanalytikerin und legte ihren Schwerpunkt auf die Erforschung von Traumata.

Mit ihren Erinnerungen gibt uns Lore Reich Rubin einen faszinierenden und unterhaltsamen Einblick in die psychoanalytische Bewegung, in Kommunismus und Antikommunismus und in die Konflikte zwischen der sexuellen »Natur« und der sozialen »Kultur«. Es ist eines jener authentischen Lebensbücher, das man gern immer wieder durchblättert.