Wissen vor acht – Werkstatt

Warum gibt es kein Perpetuum Mobile?

Es ist die Frage aller Fragen! Warum ist beispielsweise das postulierte ewige Wachstum reiner Wahnsinn? Am Ende wird es wohl ein Wettlauf: Kommt die Menschheit von der technologischen Entwicklung her rechtzeitig vom von ihr zerstörten Planten runter?

Das Erste, 19.45 Uhr

Re: Aufstand der Zimmermädchen

Ausbeutung in Spaniens Urlaubsparadiesen

Immer weiter, immer ferner, immer billiger. Welchen Preis hat das Reisen? Die Arbeit vieler Zimmermädchen in Spanien hat mit den Traumwelten mancher Touristen nichts zu tun. Die alleinerziehende Mutter Myriam Barros gründete zusammen mit anderen Betroffenen die Organisation »Las Kellys«, die erste Interessenvertretung für Zimmermädchen in Spanien. Adelante!

Arte, 19.40 Uhr

Makro

Mythos Fachkräftemangel

Viele Unternehmen beklagen seit Jahren einen Fachkräftemangel – besonders bei Ingenieuren, in der Baubranche und in der Medizin. Es existieren Ideen, wie man Abhilfe schaffen könnte. Zum Beispiel, indem Frauen und Altere stärker ins Arbeitsleben eingebunden oder Geflüchtete schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden. Arbeitskräfte aus dem Ausland anzuwerben, schafft neue Probleme dort. Alles sehr nett, nur müssen die Unternehmen halt auch mehr zahlen, insbesondere Steuern.

3sat, 21.00 Uhr

Der Marsianer

Matt Damon wird in diesem Survival-Thriller von Ridley Scott auf dem Mars zurückgelassen und muss sich als Robinson der anderen Art beweisen. Das ist nicht so abgeschmackt, wie es klingt. Watney war Teil der Crew von »Ares 3« und damit Mitglied einer Marsexpedition, die abgebrochen werden musste, als die Crew, von einem Sandsturm überrascht, die Flucht zurück zur Erde antrat. Watney wurde bei der ungeplanten Evakuierung als vermeintlich tödlich verletzt zurückgelassen. Doch Watney hat überlebt. Und richtet sich ein. USA 2015.

Pro sieben, 20.15 Uhr