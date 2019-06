Foto der Woche

Natacha Pisarenko/AP/dpa

In allen großen Städten Argentiniens sind am Montag Frauen anlässlich des vierten Jahrestags der ersten Demonstration des Kollektivs »Ni una menos« (»Nicht eine weniger«) auf die Straße gegangen. Wie in der Hauptstadt Buenos Aires (siehe Foto), protestierten Tausende u. a. gegen Frauenmorde und für das Recht auf sichere und kostenlose Abtreibung. Allein in diesem Jahr wurden in Argentinien schon 133 Frauen aufgrund ihres Geschlechts umgebracht. Hinzu kommen 35 Morde an Transpersonen. Seit dem Beginn der Mobilisierungen zählten die Aktivistinnen insgesamt 1.139 Morde. Zudem kritisierten die Protestierenden die Politk des rechten Präsidenten Mauricio Macri, dessen Sozialkürzungen »direkte Auswirkungen auf die Körper von Frauen« hätten. Die »grüne Welle«, wie sich die feministische Bewegung aufgrund der Farbe der zu ihrem Symbol gewordenen Halstücher nennt, demonstriert seit 2015 jedes Jahr am 3. Juni. (jW)