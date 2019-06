Flinke Beine

Annegret Hilse/dpa »Laufe gegen den Schmerz, laufe gegen die Zeit/Laufen andre andre Wege lauf’ ich eben allein« (Refpolk, »Läufer«)

Sie nannten ihn Plattfuß, Spreizfuß oder Senkfuß. Freundlich lächelt mich Jochen Schmidts Autorenfoto vom Klappeinband seiner »Gebrauchsanweisung fürs Laufen« an. Der 1970 geborene Berliner Schriftsteller sieht seit zwanzig Jahren nahezu identisch aus. Weshalb das so ist? Weil er läuft, natürlich! Weil er Meter um Meter überwindet. Bei Schnee und Sonnenschein gedeiht er auf Beton oder wächst auf märkischem Sand. Seine flinken Beine fliegen übers Land.

Ich habe mir also meinen ersten Laufratgeber besorgt. In erster Linie tat ich es nicht wegen seines durchaus weisen Inhalts, sondern wegen der Art, wie Jochen Schmidt seine Worte zu Sätzen macht. Im Grunde ist es mir nämlich egal, ob er übers Laufen oder die Windeln seines jüngsten Kindes schreibt. Schmidt lässt es fließen, und alles ist miteinander verflochten – eben noch Windel, im nächsten Moment die existentielle Frage nach dem großen Unbekannten hinterm Vorhang.

Ich wusste natürlich bereits vorher, dass das Universalgenie Schmidt uns durch eine Laufgeschichte führen würde, die nicht groß angedickt ist mit persönlichen Tips und Ratschlägen, sondern sich aufs Erzählen von Geschichten rund ums Laufen konzentriert. Denn das ist erwiesenermaßen seine Stärke. Schmidt erzählt von seinen liebsten Lauforten (oder wie schrecklich er Schulsport fand), lässt Städte und Regionen an uns vorbeiziehen und berichtet von einer Freundin, die seine heiligen Laufschuhe versehentlich in die Waschmaschine steckt.

Reizend sind auch Schmidts Beweisführungen dafür, dass er die besten Jahre bereits hinter sich hat: Beim Duschen vergisst er immer häufiger, dass er sich schon eingeseift hat – und seift sich gleich noch mal ein. Statt spannender Serien schaut er »Bares für Rares«. Und im Auto lehnt er sich lieber nicht an die Kopfstütze, weil sich sein Hinterkopf so kahl anfühlt. Was das mit Laufen zu tun hat? Nichts, natürlich.