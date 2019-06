Gesetz soll gelten

Lisa Ducret/dpa

Die Rückkehrpflicht soll auch von Mietwagenkonzernen eingehalten werden. Dafür demonstrierten am Donnerstag Hunderte Taxifahrer vor der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. »Die Fahrer von Uber und Co. fühlen sich in Sicherheit – die Verwaltung schläft, schaut zu und unternimmt nichts«, twitterte der Bundesverband Taxi und Mietwagen am Donnerstag. Fahrdienste wie Uber übernehmen taxiähnliche Aufgaben. Indem sie gegen die gesetzliche Rückkehrpflicht verstoßen, werden sie zu einem privilegierten Wettbewerber für die Taxibranche. (jW)