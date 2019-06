ZDF/Canadian Broadcasting Corp./B. Parsons Die chinesische Initiative beinhaltet den Ausbau des transkontinentalen Bahnnetzes in Richtung Westen:»China first«

Re: Popstar der Populisten?

Die AfD im EU-Parlament

Guido Reil hält nichts vom EU-Parlament. Bei jeder Gelegenheit zieht er über die angebliche Brüsseler Dekadenz her. Dabei sitzt Reil nach der EU-Wahl selbst in dem Parlament, das er und seine Kumpels von der AfD abschaffen wollen. Sie sucht europaweit Verbündete für eine rechte Allianz. Und findet sie. Die Player aus der Wirtschaft sind damit sehr zufrieden, denn die Option Faschismus liegt griffbereit da, falls man sie in der großen Krise braucht.

Arte, 19.40 Uhr

China first

Die transkontinentale Eisenbahn, die durch den eurasischen Kontinent bis nach Duisburg führt, transportiert zum einen schön viele chinesische Waren und versorgt in der anderen Richtung die konsumfreudige Mittelschicht Chinas mit Verbrauchsgütern. Entlang der Strecke entstehen zahlreiche chinesische Niederlassungen. Nichts dagegen! CDN 2019.

3sat, 20.15 Uhr

Nah dran – Das Magazin für Lebensfragen

Frust oder Lust auf dem Land?

Auf dem Lande entscheidet sich gerade so einiges. Für die einen scheint es das Paradies zu sein – andere empfinden das Leben in der Provinz als qualvoll. Da gibt es den Traum harmonischer Dorfgemeinschaften. Und es gibt die abgehängten, strukturschwachen Gebiete. Perspektivlosigkeit wiegt schwerer als Heimweh.

MDR, 22.35 Uhr

Cannabis

Verstrickungen zweier Brüder in den illegalen Betäubungsmittelhandel, drastisch-mediterran. Einsteigen lohnt noch, auch bei Folge vier dieser Serie, man kann ja via Mediathek »nachschauen«. F 2016.

Arte, 22.45 Uhr

Ploy – Die Unbekannte im Hotel

Der thailändische Restaurantbesitzer Wit lebt mit seiner Frau Dang in den Vereinigten Staaten. Dang ist ein ehemaliger Filmstar. Anlässlich einer Trauerfeier kehrt das Paar in den Touristenmoloch Phuket zurück und checkt in einem Flughafenhotel ein. Wit lernt an der Bar die 19jährige Ploy kennen. Dang wird von einem Fan auf ihre Kinovergangenheit angesprochen und folgt seiner Einladung nach Hause. Eine fatale Entscheidung. Klingt nach einem spannenden TV-Abend-Ausklang. THAI 2007. Regie: Pen-Ek Ratanaruang, der zu den wichtigsten zeitgenössischen Filmemachern Thailands zählt.

3sat, 23.40 Uhr