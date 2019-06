Spahn nicht erwünscht

Linke-Mitglieder, unter anderem aus dem »Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung« und der Linksjugend Solid, haben einen offenen Brief an Dietmar Bartsch, Kovorsitzender der Fraktion von Die Linke im Bundestag, geschrieben. Darin heißt es:

Mit Entsetzen haben wir gesehen, dass Du auf dem »Fest der Linken« am 22. Juni mit Jens Spahn, »Gesundheits«-Minister der CDU, ein öffentliches Gespräch führen willst. Jens Spahn stellt in seiner ministeriellen Entscheidungsfunktion eine Gefahr für jede Frau (…) dar, die ungewollt schwanger ist, und für deren Angehörige. Er ist maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass der Paragraph 219 a Strafgesetzbuch nicht gestrichen wurde. Statt dessen wurde dieser Paragraph nur geringfügig modifiziert.

Damit bleiben Ärztinnen und Ärzte in ihrem beruflichen Handeln beschränkt. Frauen erhalten weiterhin keine umfassende Information auf Webseiten von Praxen, die Schwangerschaftsabbruch vornehmen, und bleiben in dieser für sie so existentiellen Angelegenheit entmündigt. Zudem wollte Jens Spahn sich fünf Millionen Euro genehmigen, um etwas zu erforschen, das auf einen Mythos der evangelikalen Rechten in den USA zurückgeht: das Postabtreibungssyndrom, die angeblich psychische Erkrankung von Frauen nach einem Schwangerschaftsabbruch. (…)

Das ist ein Affront gegen alle Frauen der Linkspartei und denen, für deren Interessen wir eintreten. Das ist ein Affront gegen alle, die auf Landes- und Bundesparteitagen immer wieder mit großer Mehrheit für die Streichung des von den Nazis eingeführten Paragraphen 219 a und des jetzt seit fast 150 Jahren bestehenden Kriminalisierungsparagraphen 218 des deutschen Kaiserreichs gestimmt haben. Das ist ein Affront gegen die vielen Aktivistinnen und Aktivisten, mit denen wir im Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung und anderen Pro-Choice-Bündnissen zusammenarbeiten. Das ist ein Affront gegen die Ärztinnen und Ärzte, die vor Gericht gezerrt werden, weil sie sachliche Informationen, die Frauen in Not brauchen, auf ihre Webseiten stellen. Wir fordern von Dir die Absage dieses Gesprächs! Wir sind bereit zu lautem Protest!

Die Partito Comunista der Schweiz teilte am Mittwoch mit:

Die kommunistische Tessiner Großrätin und Mitglied der Gemeindeexekutive von Serravalle, Lea Ferrari, ist Opfer von Einschüchterungsversuchen mit faschistischer Handschrift geworden. Nachdem vor Wochen Unbekannte einen Pneu (Reifen, jW) ihres Autos aufgeschlitzt hatten, traf sie am vergangenen Sonntag auf dem Asphalt wenige Schritte vor ihrem Wohnhaus auf nazistische Symbole (SS-Rune, Hakenkreuz, keltisches Kreuz), in schwarzer Farbe auf den Asphalt gesprayt. Die Genossin wurde im April neben Massimiliano Ay zur Verstärkung der kommunistischen Vertretung in das kantonale Parlament gewählt.

Die Kommunistische Partei (Schweiz) verurteilt die Einschüchterungsversuche und drückt ihrer Abgeordneten Solidarität aus. Die KP-Stellungnahme vom 4. Juni erinnert daran, dass es nicht das erste Mal ist, dass die Partei und ihre Vertreter Drohungen ausgesetzt sind. (…) Zahlreiche Bürger aller politischen Lager kontaktieren in diesen Tagen Lea Ferrari oder die Kommunistische Partei, um ihre Erschütterung über den Vorfall und ihre Solidarität mit dem Opfer zum Ausdruck zu bringen. (…)