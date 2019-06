Ein bisschen D-Day

Virginia Mayo/AP/dpa EU-Finanzkommissar Valdis Dombrovskis

Brüssel schickt seine monetären Sturmtruppen los. Während die politischen Anführer des Westens am Mittwoch in London bemüht die Eröffnung der zweiten Front im letzten Weltkrieg feierten, exekutierte die EU-Kommission eine andere Art Landungsoperation: Italien bekommt ein Strafverfahren an den Hals. Der Staat ist hoch verschuldet. Seine Wirtschaft wächst nicht. Haushaltsdisziplin ist ein Fremdwort, so das Verdikt. Zeit zu handeln? Wohl kaum. Aber Aktionismus geht immer.

Ist das Junckers letztes Aufgebot gegen die Zentrifugalkräfte in Konzerneuropa? Oder nur die typische »Verschlimmbesserung«, wenn Eurokraten ein Problem zu »lösen« versuchen? Egal, aber legal. Schließlich steht diese peinliche Methode im großen Buch der monetären Inquisition, genannt Maastricht-Verträge. Einem klammen Staat zusätzliche Kosten in Form von Strafzahlungen aufbürden, darauf muss man erst einmal kommen.

EU-Kommissare stört das nicht. Auch sie wissen, das Grundproblem ist und bleibt der Euro, nicht Italien oder sonst wer. Seit die Gemeinschaftswährung unterschiedlich aufgestellten und leistungsfähigen Staaten übergestülpt wurde, ist sie ein Problemfall für das System – und ein Glücksfall für Wenige.

Nach 2002 wurden zunächst fröhlich Schulden gemacht. Der Kapitalismus schien wieder die beste aller Gesellschaftsordnungen. Spanien ward zubetoniert, Portugal bekam die beste Verkehrsinfrastruktur. Und Deutschland den Spitzenplatz bei der »Wettbewerbsfähigkeit«.

Die Finanzkrise 2007/2008 machte dem eine Ende. Plötzlich mussten Milliardenversprechen auf »Rettung« gegeben werden. Staatspleiten innerhalb der Euro-Zone hätten nämlich das Konstrukt sofort ad absurdum geführt. Schuldenkrisen werden üblicherweise mit der Abwertung einer Währung bekämpft – eine Vergesellschaftung privatwirtschaftlich verursachter Verbindlichkeiten. Dafür hätten betroffene Staaten aus dem Verbund ausscheiden müssen. Das war politisch nicht gewollt.

Seither glimmt das Feuer im Krisenherd. Es zu löschen hieße, den Euro abschaffen. Das verhindert noch die vereinigte westeuropäische Kapitalmacht, deren Speerspitzen EU-Kommission und EZB sind. Italiens Regierung – ebenso wie die Frankreichs – kann und will andererseits kein Kürzungs- und Sozialabbauprogramm exekutieren. Als die Renzi-Sozialdemokraten dies zaghaft versucht hatten, wurden sie von den Wählern hinweggefegt.

Jetzt regieren Lega und »Fünf Sterne« in Rom. Um Wahlversprechen zu erfüllen, haben sie Zusagen der Vorgängerregierung zur Reduzierung der Neuverschuldung gebrochen. Das machte Brüssel wütend, die Lega populär. Weil Italien aber tatsächlich »zu groß ist, um zu scheitern«, kann die EU mit einer Offensive nichts gewinnen. Das Problem wird vertagt. Italien gelobt mit gekreuzten Fingern Besserung und bastelt für den Notfall an einer Parallelwährung. Den Grundstein dafür hat man mit den »Minibots« bereits gelegt.