Lufthansa: Widerstand gegen Verkaufspläne

Frankfurt am Main. Der von der Lufthansa angekündigte Verkauf der Cateringtochter »Lufthansa Service Gesellschaft« (LSG) stößt bei Beschäftigten und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi auf Widerstand. »Wir lehnen den Verkauf der LSG entschieden ab«, sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle am Dienstag. Sie wies darauf hin, dass die LSG dem Lufthansa-Konzern Millionengewinne beschere. Die insgesamt über 35.500 Beschäftigten des zweitgrößten Caterers der Welt produzieren jährlich etwa 700 Millionen Essen für 300 Fluggesellschaften. Am Mittwoch werden Beschäftigte unter dem Motto »Wir kochen vor Wut« dem Lufthansa-Vorstand in Frankfurt am Main rund 4.000 Unterschriften gegen den geplanten Verkauf überreichen. (jW)