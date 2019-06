Warnstreiks in der Autobranche

Patrick Seeger/dpa Mit einem Autokorso ziehen streikende Beschäftigte zahlreicher südbadischer Autohäuser am Dienstag durch Freiburg

Dem Aufruf der Gewerkschaft IG Metall zu Warnstreiks sind in zahlreichen Bundesländern die Beschäftigten des Kfz-Handwerks am Dienstag gefolgt. Zudem gab es in zahlreichen Städten Kundgebungen sowie Autokorsos der Beschäftigten. Die Aktionen sollen noch über die gesamte Woche fortgesetzt werden. Ende Mai war die zweite Runde der Tarifverhandlungen mit der Kapitalseite ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die IG Metall fordert für die rund 460.000 Beschäftigten in Werkstätten und Autohäusern fünf Prozent mehr Geld für zwölf Monate. Die Bosse bieten bislang aber weniger als die Hälfte, nämlich bei einer Tarifvertragslaufzeit von 24 Monaten 2,3 Prozent im ersten und zwei Prozent im zweiten Jahr.

In Mecklenburg-Vorpommern waren am Dienstag mehrere hundert Beschäftigte aus Betrieben in Rostock und Schwerin zu Warnstreiks aufgerufen. Wie die Schweriner Volkszeitung (Onlineausgabe) berichtete, haben sich daran mehr als 200 Beschäftigte beteiligt. Die nächsten Verhandlungen sollen am 13. Juni geführt werden. Ziel der Gespräche sei die Angleichung der Tariflöhne an das Niveau in Schleswig-Holstein, sagte Stefan Schad von der IG Metall Rostock und Schwerin dem Blatt. »Da fehlen uns bis zu 18 Prozent. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass das im Guten geht.«

In Baden-Württemberg fanden die größten Aktionen in Stuttgart, Mannheim und Freiburg statt. Für die Mittagszeit habe in Freiburg die Gewerkschaft zwischen 50 und 100 Fahrzeuge aus Autohäusern der Region erwartet, wie die Badische Zeitung (Onlineausgabe) vorab berichtete. Für die kommenden Wochen seien weitere Warnstreiks angekündigt.

Aktionstage soll es auch in Berlin, Brandenburg und Sachsen geben. So ist für Mittwoch in Leipzig ein Ausstand der Beschäftigten in verschiedenen Autohäusern geplant. Wie es in einer Stellungnahme der IG Metall heißt, aus der die Leipziger Volkszeitung (Onlineausgabe) am Dienstag zitierte, sind unter anderem Autohäuser von Audi, BMW, Volkswagen, MAN sowie das »Stern Auto Center« von Mercedes-Benz betroffen. Für 11.30 Uhr ist demnach eine gemeinsame Demons­tration vorgesehen. In Bayern will die Gewerkschaft mit Warnstreiks und Kundgebungen in München und Augsburg im Laufe der gesamten Woche auf die Situation im Kfz-Handwerk hinweisen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hieß. (AFP/jW)