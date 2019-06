ZDF/ SRF. Der Afghane Jeylani Samadi ist vorläufig aufgenommener Flüchtling in der Schweiz: »Sozialhilfe unter Druck – Wieviel darf man haben?«

ZDF-Zeit

Deutschland und die Flüchtlinge – Die große Bürgermeisterbilanz

Wie gut haben Deutschlands Städte den Zuzug von Flüchtlingen gemeistert? »ZDF-Zeit« schaut dorthin, wo Migration endet und Integration beginnt: in all die kleineren und großen Gemeinden, die seit 2015 zum Zuhause für Flüchtlinge wurden. Für die Doku wurde eine Umfrage unter den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sämtlicher Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern gemacht, um repräsentative und differenzierte Aussagen zu erhalten. Eine Mammutaufgabe, die teils überraschende Schlussfolgerungen liefern soll. Manche machen Mut, andere zeigen schwere Missstände.

ZDF, 20.15 Uhr

Eröffnung des Museums der Bayerischen Geschichte

Zusammenfassung aus Regensburg

Das Museum soll die Geschichte Bayerns ab etwa 1800 erzählen – und zwar mit angeschlossener »Bavaria­thek« für Schulklassen! Also von der Zeit an, als nicht nur Regensburg, sondern auch Schwaben und Franken zu Bayern gekommen waren Der Schwerpunkt liegt auf dem 19. und 20. Jahrhundert. Bestimmt demnach auf FJS und seinen Machenschaften, falls jemandem das Kürzel noch was sagt. Aber dazu sind ja Museen da, auch was Franz Josef Strauß angeht.

BR, 22.00 Uhr

Leschs Kosmos

Unter Beobachtung: Wenn die Daten dich verraten

Und nun hinein in die schnöde Gegenwart: Ob Kontostand oder Sexualverhalten, das Netz kennt vieles, was bisher privat war. Unternehmen sind diese Daten bares Geld wert. Auch Behörden interessieren sich für uns – angeblich zu unserer Sicherheit. Aber was, wenn die Daten sich gegen uns wenden? Lesch zeigt verständlich, mit welchen technischen Mitteln wir ununterbrochen ausgespäht werden.

ZDF, 22.45 Uhr

Sozialhilfe unter Druck

Wieviel darf man haben?

In der Schweiz sind nicht alle reich, es gibt sogar Bestrebungen, die Sozialhilfe zu kürzen. Ein entsprechender Vorstoß wurde im Kanton Baselland vom Parlament knapp gutgeheißen. Bern hat als erster Kanton den Grundbedarf bereits um acht Prozent gesenkt. Das geht einigen Politikern nicht weit genug. Sie verlangen weitere Kürzungen und machen zusätzliche Leistungen von entsprechenden Anstrengungen der Bezieher abhängig.

3sat, 23.15 Uhr