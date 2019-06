© FAA/ZDF Visionärer Stummfilm in restaurierter Fassung: »Die Stadt ohne Juden«

Bomben im Meer

Die Folgen des Zweiten Weltkriegs sind immer noch nicht behoben: Etwa 1,6 Millionen Tonnen Munition und chemische Waffen liegen seit über 70 Jahren auf dem Meeresgrund vor den deutschen Küsten in der Nord- und Ostsee. Um alles zu entsorgen, müsste der Boden Meter für Meter abgesucht werden. Der Film gibt Einblicke in die Gefahren für den Mensch und die Tierwelt – soweit noch vorhanden – durch die Munition und das Giftgas im Meer.

Das Erste, 20.15 Uhr

Das Biest muss sterben

Charles Théniers neunjähriger Sohn wird von einem rücksichtslosen Autofahrer in der Bretagne totgefahren. Der Schriftsteller schwört, den Fahrer zu finden und umzubringen. Besessen von diesem Gedanken, notiert er seine Pläne in einem Tagebuch. Als Drehbuchautor getarnt, nimmt er dann Kontakt zu der Schauspielerin Hélène Lanson auf, die eine der Hauptzeuginnen ist. Er reist nach Paris. Es beginnt eine Liebesbeziehung, in deren Verlauf sich herausstellt, dass ihr Schwager das Auto fuhr. Charles lernt die ganze Familie kennen und muss feststellen, dass er nicht der einzige ist, der den Schwager gerne tot sehen würde. Dann wird es recht hamletmäßig-modern-zögernd. F/I 1969. Regie: Claude Chabrol.

Arte, 20.15 Uhr

Mondmänner mit Hammer und Sichel

Die geheimen Mondlande-Pläne der Sowjets

Die Sowjetunion war den US-Amerikanern in der Weltraumfahrt stets voraus. Aber ausgerechnet den Wettlauf zum Erdtrabanten hat sie verloren. Ach, Wettläufe. Wenigstens darauf können wir beim nächsten Versuch, zum Sozialismus zu gelangen, dann verzichten – wie auch auf andere schlechte Scherze.

Das Erste, 23.30 Uhr

Die Stadt ohne Juden

Die restaurierte Literaturverfilmung von 1924 setzt sich mit dem antisemitischen Kurs in Österreich – historisch – auseinander. In der Stadt Utopia macht man die Juden für die wirtschaftliche Misere verantwortlich und weist sie deshalb unverzüglich aus dem Land. Doch ironischerweise verschlechtert sich mit deren Fehlen die Situation immer mehr, und die anfängliche Euphorie über den Rauswurf der Sündenböcke ebbt schnell ab. Sehr schnell. Man wird traurig, wenn man das sieht, im Bewusstsein, was folgte. A 1924, Stummfilm. Regie: H. K. Breslauer.

Arte, 23.35 Uhr