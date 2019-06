Wie könnte es anders sein

Studiocanal GmbH Nichts Geringeres als hehre Brüderlichkeit: William (Stéphane Bak, l.) und Gyllen (Fionn Whitehead)

Weil der Begriff »Flüchtling« so politisiert ist, fällt auf, dass seiner informellen Verwendung im neuen Film von Sebastian Schipper prompt widersprochen wird: Ein Protagonist bejaht die Frage, ob er Flüchtling sei, und wird von der zweiten Hauptfigur sofort freundlich korrigiert. Zwar suchte William (Stéphane Bak) nicht bloß persönliches Glück, als er seine kongolesische Heimat verließ. Aber der Aufbruch des 17jährigen in Richtung Europa war offenbar auch nicht durch Krieg, politische Unterdrückung oder wirtschaftliche Not begründet. Ausschlaggebend war vielmehr die Sorge seiner Familie um Williams emigrierten älteren Bruder, dessen letztes Lebenszeichen aus Calais kam. Diese Motivlage ist gewiss nicht repräsentativ für aktuelle Migrantenschicksale. Doch sie erleichtert es Schipper, Gemeinsamkeiten zwischen William und dem zweiten Protagonisten herzustellen – selbst wenn die offenkundigen Unterschiede zunächst überwiegen.

Gyllen (Fionn Whitehead) hat sich an seinem 18. Geburtstag mit seiner Mutter und seinem Stiefvater verkracht und letzterem spontan das Wohnmobil geklaut. Kaum dass er mit dem Fahrzeug das marokkanische Feriendomizil der Familie verlassen hat, weiß er allerdings nicht mehr weiter. Damit unterstreicht Schipper, der auch das Drehbuch mitverfasst hat, von der allerersten Szene an die spätpubertäre Weltfremdheit des jungen Briten. Sein privilegierter sozialer Hintergrund scheint auf, wenn er einem Hotelportier wie selbstverständlich den Aufenthalt im Fünf-Sterne-Haus vorgaukelt.

William beweist schnell seinen Vorsprung an handfesten Lebenserfahrungen, als er in der Nähe der Grenze zur spanischen Exklave Ceuta zufällig auf Gyllen trifft und dem gleich zweimal aus der Patsche hilft. Zugleich ist ihm stets die Anspannung des Lebens in der Illegalität anzumerken. Auch Kameramann Matteo Cocco betont zunächst die Unterschiede: Wenn William alleine zu sehen ist, suggerieren enge Bildausschnitte und das Wackeln der Handkamera nervöse Vorsicht, wohingegen Gyllen in ruhigeren Bildern mehr Raum erhält.

In einem zentralen Dialog deutet William mit mildem Spott an, dass Gyllens Familienzoff ein Erste-Welt-Problem sei. Wenn er im Rahmen eines mehrdeutigen, hypothetischen Szenarios einen Schicksalsgenossen herbeizitiert, der das Ertrinken von 200 Menschen habe mitansehen müssen, zeichnet sich allerdings ein scharfes Bewusstsein dafür ab, welcher Horror ihm selbst erspart blieb. Sobald er mit Gyllens Hilfe Spanien erreicht hat, kann er sich auf der gemeinsamen Reise vorübergehend jugendlicher Ausgelassenheit hingeben. Indem Schipper die rebellischen Posen Gyllens allmählich ebenfalls an das Schicksal eines Bruders knüpft, kons­truiert er biografische Parallelen.

So zelebriert »Roads« mit entwaffnendem Pathos nichts Geringeres als hehre Brüderlichkeit. Dabei bleibt die plakativ ausbuchstabierte Verbrüderung des mittellosen Migranten und des gutsituierten Londoner Bengels – wie könnte es anders sein – zum großen Teil Behauptung. Wie der Titel bereits andeutet, bedient Schipper (»Absolute Giganten«, »Victoria«) sich in seinem fünften Spielfilm der Erzählform des Roadmovies. Doch angesichts von Williams drängender Sorge, ob sein Bruder überhaupt noch lebt, angesichts seiner prekären Existenz und der gelegentlichen Begegnung mit anderen Migranten, die sich nur im Schutz der Nacht über die Pyrenäen wagen, wirkt das dem Genre immanente Freiheitsversprechen unweigerlich schal.

Folgerichtig werden dem Publikum nur ausgesucht banale Impressionen von Landstraßen und Vorstädten geboten, bis der Film in dokumentarische Aufnahmen jener Gegend um Calais mündet, die europaweit zum Synonym für Migrantenelend geworden ist. Angesichts der Schwierigkeiten der dort gestrandeten Menschen, nach Großbritannien zu gelangen, erscheint es im Nachhinein erst recht albern, wie mühelos Gyllen nicht nur William, sondern auch ein Paket Haschisch nach Spanien schmuggelte – vom bizarren Kurzauftritt, den Moritz Bleibtreu dabei als krimineller Hippie hinlegte, ganz zu schweigen.