Bombenbau stoppen

ICAN Germany

Vor diplomatischen Vertretungen der USA und Russlands haben Friedensaktivisten am Sonnabend gegen atomare Aufrüstung demonstriert. In insgesamt 16 deutschen Städten, wie hier in Frankfurt am Main, gab es Proteste gegen die Kündigung des INF-Abrüstungsvertrags. Vor 31 Jahren trat der Vertrag in Kraft, der den USA und Russland den Besitz atomarer Mittelstreckenwaffen verbietet. Im Februar hatte US-Präsident Donald Trump das Abkommen aufgekündigt – anschließend auch Russland. In den kommenden Monaten sind weitere Aktionen der Friedensbewegung geplant. (jW)