NATO-Gremium tagt in Bratislava

Bratislava. In der slowakischen Hauptstadt Bratislava hat am Freitag die alljährliche Frühjahrstagung der Parlamentarischen Versammlung der NATO begonnen. Rund 650 Delegierte aus den nationalen Parlamenten der Mitglieds- und Partnerländer beraten bis Montag auf der Burg oberhalb des historischen Stadtzentrums aktuelle »Sicherheitsfragen«. Im Mittelpunkt der in thematischen Arbeitskreisen geplanten Diskussionen stehen die Beziehungen der NATO zu Russland, die Situation in der Ukraine sowie Fragen der Cybersicherheit. Ebenfalls beraten wird der angestrebte Beitritt Nordmazedoniens. (dpa/jW)