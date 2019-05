ARTE France/Pierre Milon Béa (Valérie Donzelli) bereitet sich auf die Konfrontation mit einem Erpresser vor: »Das schöne Leben«

Wissen vor acht

Werkstatt: Warum ist das All dunkel?

Ja, warum eigentlich, wo doch so viele leuchtende Sternlein am Himmel stehen? Weil die Lichtquellen sich dank Urknall schneller von uns entfernen als das Licht zu uns kommt, so ungefähr haben wir es einst gelernt. Mal sehen, ob es Neues dazu gibt.

Das Erste, 19.45 Uhr

Das schöne Leben

Wir wollen es alle, das schöne Leben; und zwar für alle. Béa hat aber erst mal genug vom Dasein, denn ihre Schwester hat ihr gerade den Mann ausgespannt. Plötzlich bietet sich die Gelegenheit, in ein anderes Leben zu schlüpfen: Béa springt beim großen internationalen Bankhaus für die Assistentin des reichen Bankiers Rockwell ein. Schnell wird sie unersetzbar für den vielbeschäftigten Rockwell. Sie bekommt Einblick in das luxuriöse Leben der Reichen, für die es bei Spesenausgaben auf eine Zahl mehr oder weniger vor dem Komma nicht anzukommen scheint. Verleitet von der Einfachheit der Transaktionen, überweist sie sich selbst, mit Rockwells Unterschrift, einen größeren Betrag. Das bleibt unentdeckt. Aus dem Gefühl heraus, nichts zu verlieren zu haben, schöpft sie den Mut zu weiterem Betrug. Klingt nach jüngerer deutscher Automobilgeschichte, bleibt aber französisch elegant.

Arte, 20.15 Uhr

Die Eifel lebt!

Eine Region entdeckt sich neu

Früher galt die Eifel als abgelegen und rückständig, als Schießplatz und Gebirgspreußen. Heute werden Landschaften wie das Hohe Venn, die Maare oder das Ahrtal neu entdeckt und vermarktet. Aus einem Militärgelände wurde ein Nationalpark mit großer Artenvielfalt, in einem Schloss in Flamersheim entstand ein Sternerestaurant. Na dann: Bon Appetit!

WDR, 20.15 Uhr

Verflucht, verdammt und Halleluja

Der Sohn eines Lords soll auf Wunsch seines verstorbenen Vaters von drei Ganoven im Wilden Westen zu einem sogenannten richtigen Mann gemacht werden. Doch das Lordchen liest Damen lieber Gedichte vor. Erst als einer der harten Kerle Anspruch erhebt auf des Lords Herzensdame, zeigt der Feingeist, dass er auch kämpfen kann. Spaghetti­western mit Terence Hill, dem alten Italo-Sachsen.

BR, 22.50 Uhr