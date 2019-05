Lebensabend im Elend

Victoria Bonn-Meuser/dpa Viele Rentner in Deutschland erwartet nur eine spärliche Kost

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) schlägt Alarm: Würden nicht bald Gegenmaßnahmen ergriffen, drohe immer Menschen ein Lebensabend im sozialen Elend. Wie DIW-Forscher im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie ermittelt haben, könnte sich der Anteil der über 65jährigen, die von Altersarmut betroffen sind, bis 2045 auf 21 Prozent erhöhen. Verglichen mit der Armutsrisikoquote von 17,5 Prozent im Jahr 2015 wäre das ein »Anstieg von bis zu einen Fünftel«. Stiegen dazu auch noch die Unterkunftskosten weiter an, werde auch die Zahl der Empfänger von Grundsicherung »deutlich« zulegen, warnen die Autoren.

Zum Hintergrund: Bei Fortwirken der diversen im System installierten Kürzungen wird das Rentenniveau, eines 45 Jahre lang Arbeitenden, der immer den Durchschnittslohn erhält, bis 2045 auf 43 Prozent des allgemeinen Durchschnittseinkommens absinken. Bis zum Jahr 2025 will die Bundesregierung ein Abrutschen unter den aktuellen Wert von 48 Prozent sowie eine Erhöhung der Rentenbeiträge über 20 Prozent (derzeit 18,6) mit einer »doppelten Haltelinie« verhindern. Für die Zeit danach konstatierte DIW-Rentenexperte Johannes Geyer: »Die Gefahr der Altersarmut droht sich infolge des sinkenden Rentenniveaus zu verschärfen.« Umgekehrt gelte allerdings, dass schon ein um zehn Prozent höheres Rentenniveau die Armutsrisikoquote in der älteren Bevölkerung um rund 13 Prozent und die Grundsicherungsquote um rund 21 Prozent senken würde. Deshalb müsse man Lösungen finden, um »die Rente nicht nur finanziell, sondern auch sozial nachhaltig auszugestalten«, riet Geyer und weiter: »Die Zeit läuft davon«.

Tatsächlich ist es schon jetzt fünf nach zwölf. Wie der Statistikprofessor Gerd Bosbach beim Landesamt für Statistik in Nordrhein-Westfalen in Erfahrung gebracht hat, sind schon heute knapp 20 Prozent aller Personen, die in Rentnerhaushalten leben, von Armut gefährdet. Sie müssen mit weniger als 60 Prozent des Mittleren Einkommens über die Runden kommen. Die Grenze verläuft für einen Alleinstehenden bei 999 Euro monatlich, bei Paaren bei 1.499 Euro. Die offizielle Statistik wirft dagegen die Bezieher von gesetzlichen Renten und die deutlich besser gestellten Pensionäre in einen Topf, wodurch die Lage mit 16 Prozent weniger dramatisch erscheint. Ein anderes Rechenmodell berücksichtigt alle 65jährigen und Älteren, erfasst dabei aber auch diejenigen, die noch arbeiten, oder Selbständige. Für 2017 ergab sich so eine Armutsgefährdungsquote von lediglich 14,6 Prozent.

Angesichts des ungebrochenen Booms von prekären Beschäftigungsformen wie Zeitarbeit, Werkverträgen und Minijobs und des anhaltenden Trends zu »lückenhaften« Erwerbsbiographien wird sich die Situation in Zukunft noch zuspitzen. Zumal dann, wenn das Rentenniveau nach 2025 planmäßig Richtung 43 Prozent des Durchschnittslohns abschmiert. Käme noch ein Konjunktureinbruch oder eine ausgewachsene Wirtschaftskrise dazu, könnten laut Bosbach in Zukunft durchaus 30 Prozent und mehr Rentenbezieher in Armut landen. Wie er am Mittwoch gegenüber jW erklärte, sei es deshalb »höchste Eisenbahn, endlich Maßnahmen zu ergreifen, um das Rentenniveau substantiell zu erhöhen, statt weiter von Beitragsstabilität und mehr privater Vorsorge zu schwadronieren«. Zu denken wäre an eine »Erwerbstätigenversicherung, in die auch Beamte und Selbständige einzahlen«, den Wegfall der Beitragsbemessungsgrenze, dass also von allen hohen Gehältern Zahlungen an die gesetzliche Rentenversicherung Pflicht werden, eine paritätische Beteiligung der »Arbeitgeber« an allen Altersversorgungsleistungen, also staatlichen wie privaten, sowie eine »Mindestsicherung für all jene, die wegen fehlender Beitragszeiten ins Bodenlose fallen würden«.

Die DIW-Forscher drücken sich um solche Festlegungen herum. Entweder wäre auf den »Rückgang des Rentenniveaus unter Inkaufnahme steigender Finanzierungslasten ganz zu verzichten« oder dem Absinken müsse durch »Elemente des sozialen Ausgleichs« begegnet werden, schreiben sie in ihrer Studie. Daneben böten sich weitere Wege an, »wie eine breitere (obligatorische) Absicherung der Bevölkerung in der betrieblichen Altersvorsorge oder in anderen verpflichtenden, kapitalgedeckten Vorsorgeformen«. Dabei wäre »bei der Wahl der Durchführungsform »auf geringe Kosten und eine breite Streuung der Anlagen zu achten«.

Bosbach widerspricht dem. Tatsache sei, dass sehr viele Bezieher der sogenannten Riester-Rente vorzeitig ihre Zahlungen stoppen, weil sie sich die Beiträge nicht zu jeder Zeit leisten könnten. »Gerade Menschen mit geringem Einkommen werden so durch das Riestern sogar zu Verlierern.« Eine wirklich armutsfeste Altersversorgung lasse sich deshalb allein durch die Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung gewährleisten. Das sieht man auch bei Partei Die Linke so, die für ein »lebensstandardsicherndes Rentenniveau von 53 Prozent« plädiert. Bestärkt von der DIW-Studie äußerte sich am Mittwoch der rentenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Matthias Birkwald: »Ob wir eine sogenannte Grundrente einführen werden oder nicht, ob wir Kindererziehung und Pflege in der Rente besser bewerten oder nicht – wenn das Rentenniveau weiter sinkt, reißt man mit dem Hintern ein, was man mit den Händen mühselig aufgebaut hat.«