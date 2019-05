Sozialdemokratie im Niedergang

Lino Mirgeler/dpa Aufkleber auf dem Logo der SPD auf einem Europawahlplakat der SPD, München, 26. Mai

Berlin. Union und SPD haben bei der Europawahl in Deutschland historisch schlecht abgeschnitten. Trotzdem bleiben CDU und CSU zusammen stärkste Kraft. Die Sozialdemokraten dagegen fallen bei der Abstimmung am Sonntag auf den dritten Platz. Die Grünen jubeln, erstmals bei einer bundesweiten Wahl klettern sie auf den zweiten Rang. Die EU-skeptische AfD verbessert ihr Europawahl-Ergebnis, bleibt aber hinter dem der Bundestagswahl.

Die Union aus CDU und CSU erreicht nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF 28,2 bis 28,8 Prozent - rund sieben Punkte weniger als bei der Europawahl 2014 (35,4 Prozent) und auch schlechter als bei der Bundestagswahl 2017 (32,9 Prozent). Die SPD stürzt auf 15,5 Prozent ab. Das sind rund zwölf Punkte weniger als bei der vorherigen Europawahl (27,3 Prozent), bei der Bundestagswahl hatten die Sozialdemokraten 20,5 Prozent erreicht. Die Grünen legen den Hochrechnungen zufolge auf 20,6 bis 20,8 Prozent zu - gut zehn Punkte mehr als bei der Europawahl vor fünf Jahren (10,7 Prozent). Die AfD kommt auf 10,8 bis 10,9 Prozent (2014: 7,1 Prozent). Die Linke liegt bei 5,4 bis 5,5 Prozent (2014: 7,4 Prozent), die FDP bei 5,4 bis 5,5 Prozent (2014: 3,4 Prozent). Auf andere Parteien entfallen 13,5 bis 13,6 Prozent. Die Satirepartei »Die PARTEI« kann mit 2,3 Prozent drei Sitze im EU-Parlament stellen.

Bei der zeitgleichen Landtagswahl in Bremen erlebten die Sozialdemokraten ebenfalls ein Fiasko. Die CDU lag dort nach Prognosen 1 bis 2 Prozentpunkte vor der SPD. Die Christdemokraten leiteten am Sonntagabend daraus den Regierungsauftrag ab. Die SPD fuhr nach den Zahlen (Prognosen) von ARD und ZDF ihr schlechtestes Wahlergebnis seit 1946 ein. Zulegen konnten Grüne und Linke. Welche Koalition künftig das kleinste deutsche Bundesland regiert, blieb zunächst offen.

Die CDU kam laut den Prognosen auf 25,5 bis 26,5 Prozent, die SPD von Bürgermeister Carsten Sieling 24,5 Prozent. Die Grünen (18,0 bis 18,5 Prozent) und Die Linke (12 Prozent), haben zugelegt, die FDP käme auf 6 Prozent, die AfD auf 5 bis 7 Prozent.

Die CDU kommt in der Bremer Bürgerschaft mit 84 Abgeordneten demnach auf 23 bis 25 Sitze, die SPD auf 22 bis 23. Die Grünen hätten 17 Mandate, die Linke 10 bis 11. Neben AfD mit 1 bis 5 Sitzen und FDP mit 5 bis 6 Mandaten wäre auch die rechte Partei »Bürger in Wut« mit einem Sitz vertreten. Sie erhielt zwar nur 2,5 bis 2,8 Prozent in den Prognosen. Da sie aber in Bremerhaven wohl die Fünf-Prozent-Hürde überwindet, könnte sie in der Bürgerschaft verbleiben. (dpa/jW)