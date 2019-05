Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) wird als »Bibliothek des Jahres 2019« ausgezeichnet. Es handelt sich um den einzigen nationalen Bibliothekspreis in Deutschland, er wird gemeinsam vom Deutschen Bibliotheksverband und der Deutsche-Telekom-Stiftung vergeben. Für ihre Verbindung analoger und digitaler Angebote und als Forum der Stadtgesellschaft wurde die ZLB von der Jury einstimmig gewählt, teilte der Deutsche Bibliotheksverband mit. Verliehen wird der mit 20.000 Euro dotierte Preis am 24. Oktober in Berlin. (jW)