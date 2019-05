Helm und Hemd

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Alles normal im Osten: Wolodymyr Selenskij an der Front (27. Mai)

Was muss ein gelernter Schauspieler draufhaben? Richtig: seine Rolle. Wolodimir Selenskij weiß das. Die ersten Tage seiner Amtszeit als Präsident verbrachte er damit, die wirklichen Herren der Ukraine zu empfangen: den US-Sondergesandten Kurt Volker und den EU-Energiekommissar Maros Sefcovic. Beide versuchte er auf einen verschärften Sanktionskurs gegenüber Russland festzulegen. Ebenso forderte er die Bundeskanzlerin auf, den Bau der Ostseepipeline Nord Stream 2 abzusagen. Das signalisiert Kontinuität. In der Sache wird die Politik Petro Poroschenkos fortgesetzt.

Anfang dieser Woche dann der zweite Akt. Selenskij besuchte die Front. Nicht in Uniform wie sein Vorgänger, sondern in Zivil: Jeans und hellblaues Businesshemd, darüber, den Umständen geschuldet, eine Schutzweste und ein Helm. Geschenkt, dass nationalistische Kritiker in der Ukraine sofort anmerkten, Selenskij habe einen Frontabschnitt besucht, wo seit 2015 nicht mehr gekämpft wird. Andererseits habe er durch seine Zivilkleidung die ihn begleitenden Soldaten gefährdet. Jedenfalls erklärte er dort, an der still gewordenen Front vor Lugansk, die Situation der Männer, die die Ukraine verteidigten, müsse »normal« sein. Das erklärt sich vordergründig aus der Nebenbedeutung des Worts »normal« im Russischen oder Ukrai­nischen: Es heißt ungefähr das, was man im Deutschen mit »okay« bezeichnet, und soll Fürsorge für das persönliche Wohlergehen der Soldaten, ihre Verpflegung, den Zustand ihrer Unterkünfte usw. zum Ausdruck bringen. Da gäbe es nach der Ära Poroschenko allerdings einiges zu »normalisieren«: zum Beispiel die allgegenwärtige Unterschlagung von Sold und Verpflegung durch Offiziere zu beenden, dito den Hang der »Verteidiger der Ukraine« zu Plünderungen bei der Zivilbevölkerung. Teils ist dieser aus der Not einer miserablen Versorgung geboren, teils aus einer rassistischen Verachtung der ukrainischen Nationalisten für eine Bevölkerung, die diesen Krieg nicht wollte und auch auf ukrainischer Seite mehrheitlich zu den Volksrepubliken hält. Den Kriegseinsatz, auch den in einem festgefahrenen Grabenkrieg, »normal« gestalten zu wollen, heißt aber auch, ihn zum Dauerzustand zu erklären. Zur Norm eben. Und dieses Szenario für seine Statisten erträglich zu machen – normal im alltagssprachlichen Sinn.

Selenskij inszenierte einen sogenannten eingefrorenen Konflikt. Einen, in dem sich militärisch nichts Entscheidendes tut, aber auch niemand Schritte zu seiner Beendigung unternimmt. Ob sich der Präsident jenseits ritueller Beschwörungen trauen würde, tatsächlich jene politischen Bedingungen des Minsker Abkommens zu erfüllen, zu dem er sich im Gespräch mit Angela Merkel bekannte, ist unklar. Versuchte er es, würde er im Wahlkampf Poroschenko und anderen Nationalisten in die Hände spielen. Vor der Parlamentswahl im Juli passiert da also eher gar nichts. Und nachher? Zweifel bleiben.