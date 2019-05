Warnsignale beachten

PATRICK SEEGER/EPA Dieser Sitz ist weg: Udo Voigt (NPD) im EU-Parlament (Strasbourg, 23.11.2016)

Aufgrund der bei den EU-Parlamentswahlen nicht vorhandenen Fünf-Prozent-Hürde hatten sich mit der Partei »Die Rechte«, der NPD und der Gruppierung »Der III. Weg« gleich drei faschistische Splitterparteien erhofft, Mandate zu erringen. Dies gelang jedoch keiner der besagten Gruppierungen, obwohl die Ausgangslage gar nicht so schlecht war.

So war die NPD, die im Neonazimilieu im Gegensatz zu ihren beiden Konkurrenzparteien inzwischen als altbacken und kaum mehr handlungsfähig gilt, in der vergangenen Legislaturperiode mit ihrem ehemaligen Parteivorsitzenden Udo Voigt im EU-Parlament vertreten. Diesem gelang es jedoch nicht, das Mandat zu verteidigen. Während die NPD 2014 noch 301.139 Wählerstimmen (knapp 1 Prozent) einsammeln konnte, verlor sie am vergangenen Sonntag ziemlich genau zwei Drittel der Wähler und erreichte mit 101.323 der Stimmen weniger als 0,3 Prozent.

Die Partei »Die Rechte«, die mit der inhaftierten Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf gezogen war und erstmalig an einer EU-Wahl teilnahm, erhielt 24.627 Stimmen (0,1 Prozent). Wäre Haverbeck erfolgreich gewesen, wäre den Neonazis ein großer PR-Coup sicher gewesen, zumal die 1928 geborene Überzeugungstäterin über die Parteigrenzen hinaus auch bei Reichsbürgern und rechten Esoterikern hohes Ansehen genießt. In einer im Internet veröffentlichten Stellungnahme des Bundesvorstandes gratuliert sich die »nationale und sozialistische« Partei dazu, »wochenlang die Schlagzeilen lokaler und überregionaler Medien« dominiert zu haben: »Unterm Strich bleibt festzuhalten, dass die Absicht, mit der Teilnahme an der Europawahl 2019 für Schlagzeilen zu sorgen und den Bekanntheitsgrad der Partei zu steigern, sowie gleichzeitig auf das Schicksal von Ursula Haverbeck hinzuweisen, planmäßig von den Medien erfüllt wurde.«

»Der III. Weg«, der in der Vergangenheit durch »soziale Aktivitäten« wie die Einrichtung von Kleiderkammern für deutsche Hilfsbedürftige oder kostenlose Kampfsportkurse für Kinder aufgefallen war, schnitt mit nur 12.822 Stimmen (0,0 Prozent) noch schlechter ab. Allerdings konnte die Partei, die vor allem aufgrund ihres martialischen Auftretens bei ihren Aufmärschen für mediales Interesse gesorgt hatte, bei der Kommunalwahl im sächsischen Plauen und der Kreistagswahl im Vogtland punkten. In Plauen erreichte die faschistische Partei 3,84 Prozent und zog mit ihrem Spitzenkandidaten Tony Gentsch in den dortigen Stadtrat ein. Zugleich wurde er mit einem Stimmenanteil von 1,7 Prozent (5.365 Stimmen) in den vogtländischen Kreistag gewählt.

Obwohl es keiner der faschistischen Parteien gelungen ist, ins EU-Parlament einzuziehen, ist die von ihnen ausgehende Gefahr keineswegs gebannt. Im völkisch-nationalistischen Sog der AfD könnten irgendwann auch diese Organisationen nach oben gezogen werden. Schon jetzt zeichnet sich außerdem ab, dass alle drei Parteien auf kommunaler Ebene durchaus Erfolge erzielen können, was eine Grundlage für ein erfolgreiches Abschneiden bei zukünftigen Landtagswahlen sein könnte. Im uckermärkischen Wollin stimmten 44,3 Prozent der Wähler für die AfD. Zugleich errang jedoch auch die NPD satte 14,1 Prozent. Solche Warnsignale sollten bemerkt werden.