Klartext nach der Wahl

REUTERS Frankfurt am Main, der Dax am 24. Mai: Nach der EU-Wahl sprach Reuters von »Börsenauftrieb«

Die Wahlen zu einem Parlament, das weniger zu sagen hat als im Feudalismus, aber etwas öffentliche Tribüne bereitstellt, erbrachten das vorhergesagte Ergebnis. Die Unlust, an der Abstimmung teilzunehmen, war nicht ganz so groß wie vor fünf Jahren, auch das wussten die Meinungsforscher im voraus. Den Wahlverweigerern war die Sache mindestens gleichgültig oder ein schlechter Witz. Die Einstufung der Groteske in Großbritannien durch dessen Wähler möchte keiner wissen. Die Faschisten, Nationalisten und Rassisten, die das Parlament auflösen wollen, aber vorher noch gern die Diäten aus Brüssel und Strasbourg mitnehmen, zelebrierten ihr Hanswurststück. In Italien gewannen aber ihre Parteien zusammen rund die Hälfte der Stimmen.

Auf EU-Ebene haben auch sie nichts zu entscheiden, selbst wenn sie mehr Sitze als die 171 von 751 gewonnen hätten. Die EU ist auf Grund ihrer Gründungsgeschichte im Kalten Krieg und ihres Charakters eine antisoziale, militaristische, antisozialistische und insofern extrem rechte Veranstaltung. Ihr Existenzzweck lässt sich in drei Punkten zusammenfassen: Monopolmacht, Monopolmacht, Monopolmacht. Das war am Tag nach der EU-Wahl und vor Börsenöffnung wieder zu erleben. Renault und FiatChrysler verkündeten am Montagmorgen offiziell ihre Fusionspläne, nach denen der größte Autokonzern der Welt entstehen soll. Das hat mehr Gewicht als das Votum von einigen hundert Millionen Wählern und schlimmere Folgen für Beschäftigte in zahlreichen Ländern als z. B. der Rassist Matteo Salvini vermutlich je bewirken kann. Die EU ist ökonomisch ein Mittel, den Ausbeutungsgrad zu erhöhen und Extraprofite zu erwirtschaften, sie ist politisch aus diesem Grund ein permanenter Rechtsruck, in dem per Nationalismus die Beschäftigten aufeinander gehetzt werden. Das ist der Boden, auf dem die Lega, die AfD, die FPÖ, Fidesz und andere entstehen. Diese Parteien sind ein legitimes Kind der EU. Sollten die Faschisten und anderen Rechten die Garantie für höhere Rendite bieten, werden sich noch mehr Milliardäre als bisher um sie reißen.

Am Montag freuten sich zuerst einmal die Börsenspekulanten über die Bildung des neuen Superkonzerns. Die deutsche Antwort lag da schon in gedruckter Form vor. Die FAZ veröffentlichte einen ganzseitigen Artikel des Politiktheoretikers Herfried Münkler, laut Spiegel häufiger Gesprächspartner der neuerdings für die Zukunft schwarz sehenden Bundeskanzlerin. Überschrift: »Mehr Führung wagen«. Und weiter: »Die Weltordnung ist in einem Umbruch begriffen, den die Europäer mitgestalten müssen, wenn sie im 21. Jahrhundert eine Rolle spielen wollen. Technologische Unabhängigkeit herzustellen ist die Führungsaufgabe, die Deutschland übernehmen muss – nicht auf sich allein gestellt, aber doch als Anführer aller anderen.« Nach Wahlen gibt es imperialistischen Klartext.