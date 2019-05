Kurz gestürzt

Leonhard Foeger/Reuters Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (M.), Innenminister Eckart Ratz (r.) und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger am Montag im Parlament in Wien

Die Übergangsregierung von Österreichs Kanzler Sebastian Kurz ist am Ende. Der Nationalrat hat am Montag nachmittag dem 32jährigen und seinem Kabinett das Misstrauen ausgesprochen. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Landes, dass ein Regierungschef mit seinen Ministern auf diese Weise erfolgreich zu Fall gebracht wurde.

Die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner hatte am Nachmittag offiziell den Misstrauensantrag gestellt. »Herr Bundeskanzler, Sie und Ihre ÖVP-Regierung genießen das Vertrauen der sozialdemokratischen Abgeordneten nicht«, sagte Rendi-Wagner. Das Vorgehen des Kanzlers sei statt dessen ein »schamloser, zügelloser und verantwortungsloser Griff nach der Macht«. Bereits vor der Debatte hatte die rechte FPÖ deutlich gemacht, dass sie den SPÖ-Misstrauensantrag unterstützen wird. Damit schien die Abberufung von Kurz so gut wie sicher, denn FPÖ und SPÖ haben gemeinsam eine Mehrheit im österreichischen Parlament.

Möglich wurde der Schritt, weil nach den heimlichen Aufnahmen rund um Exvizekanzler Heinz-Christian Strache die Regierung aus Österreichischer Volkspartei (ÖVP) und Freiheitlicher Partei Österreichs (FPÖ) von Kurz aufgekündigt wurde. Damit verlor er die Mehrheit im Parlament. Sein kurz darauf vorgestelltes Übergangskabinett mit Experten war für die Opposition allerdings nicht tragbar. Vor allem die SPÖ nahm es als Affront wahr, dass Kurz nicht die Parlamentsparteien eingebunden und nicht dafür gesorgt hatte, dass er im Parlament eine Mehrheit habe. Die Sozialdemokraten wollen die aktuelle Übergangsregierung durch ein Expertenkabinett bis zu den für September geplanten Neuwahlen ersetzt sehen.

Der Misstrauensantrag ist der vorläufige Höhepunkt der Regierungskrise. Einflussreiche Medien und sogar der Grünen-nahe Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatten sich mehr oder weniger deutlich an die Seite von Kurz gestellt. Das Staatsoberhaupt hatte in den Tagen vor der Entscheidung an die »Vernunft« der politischen Parteien appelliert, die Regierungskrise nicht noch weiter eskalieren zu lassen.(dpa/jW)