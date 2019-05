Sowjetskaja Technika

Said Tsarnayev/REUTERS Wladimir Wyssotzki besang sie als »schlank wie ein Model«

Sie war laut, und sie soff. Ihre Motoren machten mehr Krach als die Fluglärmrichtlinien der IATA (Dachverband der Fluggesellschaften) erlaubten, deshalb wurde sie nach 1991 nicht mehr ins Ausland gelassen. Und sie schluckte zuviel Kerosin für die Kostenrechner kapitalistisch wirtschaftender Fluggesellschaften. Trotzdem hat sich die Tupolew 134, das wohl bekannteste sowjetische Passagierflugzeug, alles in allem ein halbes Jahrhundert lang im Himmel über Eurasien gehalten. Die letzte Maschine im Liniendienst, die am 20. Mai von Irkutsk in die Stadt Mirny in Jakutien flog, hatte 39 Jahre auf dem Buckel. 1980 war sie aus den Hallen des Charkower Flugzeugwerks gerollt, wo zwischen 1964 und 1989 insgesamt 854 Maschinen dieses Typs produziert wurden.

Die Tu-134 wurde schnell zur Legende. Angeblich gab Nikita Chrusch­tschow, nachdem ihm bei einem Frankreichbesuch 1960 die »Cara­velle« vorgeführt worden war, von deren ästhetischer Anmutung beeindruckt den Auftrag, ein ähnliches Flugzeug – zweistrahlig, mit den Düsen am Heck – auch in der Sowjetunion zu konstruieren. Die Realität ist prosaischer: Es gab Bedarf an einem Passagierflugzeug, das schneller und größer war als die bis dato gebräuchlichen Propellermaschinen mit maximal 30 Plätzen. Die Tu-134 erwies sich als großer Wurf. Der Liedermacher Wladimir Wyssozki besang sie als »schlank wie ein Model«, was stimmt, wenn man die formal etwas moppeligen Vorgängermodelle danebenstellte; der einfache Passagier erinnert sich dankbar an eine konstruktive Besonderheit. Weil die Machine notfalls auch als Lazarettflieger taugen sollte, konnte man die Rückenlehnen nach vorn in die Horizontale klappen. Und wenn ein Flug nicht ausgebucht war – was selten vorkam –, konnte man die Füße hochlegen und wegdösen, sofern nicht gerade die Stewardess das als Bordverpflegung übliche kalte Hühnerbein mit Mayonnaise und Buchweizengrütze servierte und einem solche Eigenmächtigkeit mit strengem Blick untersagte.

Auch die rasante Beschleunigung, wenn der Pilot beim Start Vollgas gab, faszinierte, genauso die Kunst der so­wjetischen Piloten, die »Tu« auf vereisten Landebahnen in Sibirien, auf denen man freiwillig keinen Schritt zu Fuß gemacht hätte, zum Stehen zu bringen. Dann klapperte im Innenraum alles, was nicht niet- und nagelfest war, das Flugzeug schüttelte sich geradezu. Die Modelle der ersten Generation hatten noch einen Bremsfallschirm, um die Landestrecke zu verkürzen, Triebwerke mit Schubumkehr kamen erst später. Und die Bugspitze war ursprünglich verglast, um dem Navigator den Blickkontakt zum Boden zu ermöglichen: Als die Konstruktion in den 60er Jahren entstand, gab es in weiten Teilen der Sowjetunion noch keine elektronischen Navigationssysteme.

Aus dem Nachfolgemodell Tu-334 wurde nichts. Die Entwicklung verzögerte sich im Chaos der 90er. Und als es Anfang dieses Jahrhunderts wieder Geld gab, setzte sich der Tupolew-Konkurrent Suchoj mit seinem »Superjet« durch, der zu 80 Prozent aus im Ausland gekauften Komponenten besteht. Besser macht das die Maschine nicht unbedingt, wie erst kürzlich ein Unfall auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo auf traurige Weise zeigte.