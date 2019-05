ZDF/Columbia Pictures Zähl bis drei und bete : Van Heflin (l.) als rechtschaffener Farmer und Glenn Ford als Bandenchef

Re: Raus aus Serbien?

Albaner im Presevo-Tal ringen um Abspaltung

Das kommt davon, wenn man bombt und an den Grenzen schraubt – anstatt sie einfach zu öffnen: Die albanische Bevölkerungsmehrheit im serbischen Presevo-Tal fühlt sich benachteiligt. Infrastruktur und Wirtschaft liegen buchstäblich am Boden, jeder Zweite ist arbeitslos. Deshalb würden sich die meisten Bewohner gern von Serbien loslösen und dem benachbarten Kosovo anschließen. Da boomt es bekanntlich! Der in Deutschland aufgewachsene Bürgermeister Shqiprim Arifi sieht das anders und stellt sich mit viel Optimismus den Problemen der Bürger.

Arte, 19.40 Uhr

Zähl bis drei und bete

Vier lange und einsame Stunden, in denen er auf den gefährlichen Banditen Ben Wade aufpassen soll, verändern das Leben des aufrechten Farmers Dan Evans. Und uns. Denn diesen Western hat Elmore Leonard geschrieben. Und niemand schreibt einen besseren Western. USA 1957. Regie: Delmer Daves.

Arte, 20.15 Uhr

Rabiat: Scheißjob Bulle?

Ein Reporter macht sich auf die Suche, um herauszufinden, wer die Menschen sind, die Polizeibeamte sind oder es noch werden wollen. Klingt wirklich gut – aber wer bitte will Büttel sein?

Das Erste, 22.45 Uhr

Der »Schwulen-Paragraf«

Geschichte einer Verfolgung

Verhaftet wurden die Männer beim Sex im Park oder am Arbeitsplatz. Ein paar Stunden später saßen sie oft schon in Haft, die Kündigung ließ meist nicht lange auf sich warten. Ihr Verbrechen: einvernehmlicher Geschlechtsverkehr unter erwachsenen Männern. Damit verstießen sie gegen den Paragraphen 175. Nach Schätzungen des Justizministeriums wurde seit Inkrafttreten 1872 gegen über 100.000 Männer ermittelt. In diesem Film berichten Zeitzeugen davon. So wie der 80jährige Hermann Landschreiber aus Gelnhausen, den die Polizei 1966 vom Postamt abgeführt hat, weil die Mutter seines Exfreundes ihn angeschwärzt hatte. Oder Günter Werner, der im katholischen Franken mit einem US-Soldaten in flagranti erwischt wurde und deshalb im Jugendarrest landete. Sie alle sprechen über ihre Angst, verhaftet zu werden oder erpressbar zu sein, aber auch über ihren Wunsch, trotzdem ein selbstbewusstes, schwules Leben zu führen. Frauen, die Frauen liebten, fielen nicht unter den Paragraphen 175. Hatten sie deshalb wirklich ein sorgenfreieres Leben? Auch darauf findet der Film Antworten. Danke.

Das Erste, 23.30 Uhr