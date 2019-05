jW

Es gibt kein »Wir«

Zu jW vom 15.5.: »Bahlsen-Erbin relativiert Nazizeit«

(…) Da ist eine Erbin eines Unternehmens, Verena Bahlsen, die der Bild (…) erklärt hatte: »Das war vor meiner Zeit, und wir haben die Zwangsarbeiter genauso bezahlt wie die Deutschen und sie gut behandelt« (Bild, 11.5.). Und dies posaunt sie in die Landschaft, kurz nachdem sie offenbart hatte, dass sie freudige Erbin sei, Kapitalismus toll finde und auf Yachten stehe (Handelsblatt, 8.5.). Proteste ob dieses traurigen Schwachsinns über die Zwangsarbeiter zwangen die Bahlsen-Erbin (also die Firma!) dann zu einer zügigen Selbstkritik; der Konzern hat immerhin viele Kunden und Ansehen zu verlieren. (…) Zuletzt heißt es über Frau Bahlsen: »Außerdem habe sie erkannt, dass sie sich intensiver mit der Geschichte des Unternehmens, dessen Namen sie trägt, beschäftigen müsse: ›Als Nachfolgegeneration haben wir Verantwortung für unsere Geschichte; ich entschuldige mich ausdrücklich bei all denen, deren Gefühle ich verletzt habe.‹ (…)« (Hamburger Abendblatt, 17.5.). Und dann lesen wir noch in der WAZ: »Kekshersteller Bahlsen hat in der NS-Zeit nicht nur Zwangsarbeiter ausgebeutet. Die Familie hat das Regime von Beginn an unterstützt.« Und: »Die Brüder Hans, Klaus und Werner, die damals im Bahlsen-Vorstand saßen, (waren) Mitglieder der NSDAP und der SS« (WAZ, 17.5.).

Aha. Also »wir«, sagte sie? »Wir« als gemeinsame Nachfolgegeneration der Faschistenbrüder und SSler Bahlsen haben Verantwortung für »unsere« Geschichte wahrzunehmen? Meint sie sich und uns? Wen meint sie? Die Nachfahren der Zwangsarbeiter? (…) Meine Genossen, die wegen ihres Kampfes gegen den Faschismus im KZ waren, von den Mordkumpanen ihrer Verwandten gefoltert und abgemurkst wurden oder sich im Strafbataillon abknallen lassen durften? Meint sie dies getreu dem Motto: Der Krieg ist ja vorbei, jetzt machen wir bitte wieder »Wir« und »Volksgemeinschaft«? Das möge Frau Bahlsen vergessen, denn: Es gibt kein »Wir« zwischen den Konzernen der im Faschismus reich Gewordenen und den von ihnen Geschundenen, es gibt nur ein Oben und Unten, ein Nichtvergessen, ein »Niemals wieder« (…).

Martin Emko, per E-Mail

Aufklärung statt Verklärung

Zu jW vom 17.5.: »Hier war ich ja noch nie …!«

Zum Tod von Wiglaf Droste habt ihr einen empathischen und sehr wertschätzenden Artikel veröffentlicht – das hat mich erfreut. Empört hingegen hat mich der darin enthaltene Satz »Droste schrieb noch im tiefsten Delirium wahrhaftiger als die auflagenstarken Betriebsliteraten«. (…) Ein entzugsbedingtes Delirium ist eine lebensbedrohliche medizinische Krisensituation und endet schlimmstenfalls tödlich. Betroffene kämpfen im Zweifel um ihr Leben und greifen sicherlich nicht zur Feder! Zum anderen wird durch die Formulierung einmal mehr die Mär verbreitet, Alkoholmissbrauch würde sich in irgendeiner Weise positiv auf kreative Prozesse auswirken – nachweislich ist das Gegenteil der Fall (…). Wiglaf Droste hat sich tragischerweise in die Gruppe der mindestens 75.000 Bürgerinnen und Bürger der BRD eingereiht, die Jahr für Jahr unmittelbar an den Folgen ihrer Alkoholsucht teilweise jämmerlich verrecken. Von einer fortschrittlichen Zeitung erwarte ich, dass über tödlich endende chronische Erkrankungen aufklärerisch berichtet wird – mit jeglicher Form von Relativierung und anekdotenhafter, rückblickend verharmlosender Erzählweise wird man weder den Betroffenen noch deren Angehörigen gerecht, die meistens über Jahre oder Jahrzehnte in koabhängiger Verbundenheit zu ihren Lieben ebenfalls durch die Hölle gegangen sind. Die »Krankenhemd-Geschichte« mag der einen/dem anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubern – wer selbst einmal eine Entgiftungsstation eines Krankenhauses besucht hat, weiß um die alles andere als komische, grausame Realität dort. Ich plädiere nicht für eine alkoholabstinente Lebensweise (…) – jeder sollte das in Eigenverantwortung für sich entscheiden –, einen kritischen Umgang mit der Volksdroge Alkohol erwarte ich aber allemal. (…) In Zukunft bitte Aufklärung statt Verklärung, und lest doch nochmals nach, was unsere Klassiker schon vor über hundert Jahren zu diesem Thema zu Papier gebracht haben.

Michael Krause, Hamburg

Klientelpolitik

Zu jW vom 22.5.: »Schnittchen gegen Umverteilung«

Vor ihrer Klientel in Hamburg spricht »AKK« (Annegret Kramp-Karrenbauer, jW) Klartext. (…) Sie verheimlicht nicht, in wessen Interesse sie Politik machen will, zu regieren gedenkt. (…) Umverteilung ist ihr ein Graus – jedenfalls von Reich zu Arm. (…) Verteilt werden könne nur, was erwirtschaftet werde (…). Wer den Reichtum erarbeitet hat, täglich mehrt, das weiß sie nicht. Wie muss sich jeder Malocher oder Rentner nach 40 Jahren, in denen er den Reichtum anderer schuf, da vorkommen? So dreist sprechen Politiker über ihr Volk, ihre Wähler. Wofür und für wen CDU/CSU stehen, kann nicht deutlicher gesagt werden. Wessen Interessen sie in keiner anderen Weise als AfD und Co. vertreten, steht außer Zweifel. Wie erklärt sich nach Wahlen, dass die AKK und Co. wieder die höchsten Stimmenanteile haben oder gar die extreme Rechte triumphiert? Kann das nicht auch an der ganzen Unklarheit, Undeutlichkeit der Interessenwahrnehmung durch diejenigen, die sich als links verstehen, liegen? Bei wem haben die »unteren«, also ärmeren, ärmer werdenden Bevölkerungsteile noch eine echte Interessenvertretung (…)? Warum ist für viele so schwer erkennbar, was der Youtuber Rezo aus Wuppertal kurz, knapp, unabweisbar in Fakten, fern von Populismus als Bilanz einer christlichen Partei unter dem Titel »Die Zerstörung der CDU« an die Zuschauer bringt? An Jugendliche überwiegend noch dazu, was Hoffnung macht.

Roland Winkler, Aue