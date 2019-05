Neonaziangriff im Wahlkampf in Dahme-Spree

Thomas Peter/Reuters

Der Kreisvorstand der Vereinigung Verfolgte des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) Dahme-Spree teilte am Freitag abend per Presseerklärung mit: Neonaziangriff im Wahlkampf!

Wir berichteten am 9. Mai von der Strafanzeige gegen die NPD wegen Volksverhetzung. Wir erinnerten, dass das Bundesverfassungsgericht die Hetzkampagne der Partei (Slogan: »Migration tötet«) zum Wahlkampf als volksverhetzend eingestuft und den Eilantrag der NPD, ihren Wahlwerbespot im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu senden, abgelehnt hatte. Auch wurde die NPD aufgefordert, derartige Plakate abzunehmen. Nur: Dies wird nicht durchgesetzt. (…)

Mario Berríos Miranda, Mitglied des Kreisvorstandes der Vereinigung Verfolgte des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) Dahme-Spree und Mitglied der DKP, hatte bereits am 9. Mai Strafanzeige wegen Volksverhetzung gegen die NPD erstattet, weil im Kreisgebiet Dahme-Spree und darüber hinaus noch immer NPD-Plakate mit faschistischen Parolen hängen.

Wir apellierten: »Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg« ist das Gebot der Stunde. Nicht nur, dass die NPD nicht gezwungen wird, der richterlichen Entscheidung nachzukommen. Diese Laschheit ermuntert sie. In den Nachmittagsstunden des 24. Mai beleidigten Neonazis Genossen der DKP beim Verteilen von Wahlinformationen. Ein junger Antifaschist wurde von NPDlern angegangen und als Migrant beschimpft. Noch an Ort und Stelle stellte sich heraus, dass die NPD – trotz laufender Strafanzeigen wegen Volksverhetzung – weiter Wahlwerbung mit dem Slogan »Migration tötet« verteilt. Wir erstatten erneut Strafanzeigen wegen Beschimpfung und Volksverhetzung.

Jean Ziegler: Unwürdige Zustände in griechischen Flüchtlingslagern. Pro Asyl und Medico fordern die Auflösung der Lager und solidarische Umverteilung der Bewohner auf Kommunen in der EU.

»Ein solidarisches Europa muss sich an der Solidarität mit Flüchtlingen beweisen. Eine Situation wie in den Hotspots auf den griechischen Inseln ist unmenschlich und muss beendet werden«, berichtet Jean Ziegler nach dem Besuch des Flüchtlingslagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Der Vizepräsident des beratenden Ausschusses des UN-Menschenrechtsrates reist zurzeit mit einer Delegation von Medico International und Pro Asyl, um sich selbst ein Bild der Zustände vor Ort zu machen. (…)

Die Lager seien hoffnungslos überbelegt. »Das Lager Moria ist für 2.500 Menschen ausgelegt. Aktuell wohnen dort rund 4.000 Geflüchtete. Weitere 1.000 zelten in der Umgebung. Tausende Frauen und Kinder sitzen monatelang, manche jahrelang dort fest, weil der Flüchtlingsdeal mit Erdogan dies so vorsieht«, erläutert Karl Kopp, Leiter der Europa-Abteilung von Pro Asyl. Nur dank NGOs und Ehrenamtlichen vor Ort sei eine medizinische Notversorgung gewährleistet. »Moria steht nicht nur für furchtbare Lebensbedingungen. Moria ist auch das zynische Modell wie in europäischen Grenzverfahren Schutzsuchende völlig rechtlos gestellt werden«, kritisiert Kopp.

»Viele Kommunen in Deutschland und Europa haben bereits die freiwillige Aufnahme von Flüchtlingen erklärt. Wenn die EU-Innenminister endlich ihre Blockadehaltung aufgeben, ist eine Umverteilung und damit ein Ende dieser elendigen Zustände machbar«, sagt Ramona Lenz, Referentin für Flucht und Migration.