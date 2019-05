Spitzenverbände für flotten Mobilfunk

Berlin. Ein Bündnis mehrerer Spitzenverbände hat eine flächendeckende Glasfaser- und Mobilfunkversorgung in Deutschland gefordert. Wettbewerbsfähige Unternehmen, eine umweltschonende Landwirtschaft und attraktive Standorte seien »abhängig von einer funktions- und leistungsfähigen digitalen Infrastruktur«, heißt es in einer am Sonnabend verbreiteten gemeinsamen Erklärung der Lobbyisten. Außerdem könnten nur so gleichwertige Lebensverhältnisse sichergestellt werden.

Zu dem Bündnis gehören der Bundesverband Breitbandkommunikation, der Deutsche Bauernverband, der Deutsche Landkreistag, der Verband kommunaler Unternehmen und der Zentralverband des Deutschen Handwerks. Schnelles Internet und Mobilfunk müssten vor allem auch im ländlichen Raum ermöglicht werden, forderten die Verbände mit Blick auf den Zukunftsstandard 5G. Nur so schaffe die Wirtschaft den »Anschluss an das digitale Zeitalter«. (AFP/jW)