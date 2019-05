Letztes Aufgebot der SPD

Kay Nietfeld/dpa Angeschlagen: Martin Schulz greift nach dem Amt von Andrea Nahles als Chefin der SPD-Bundestagsfraktion

Während die SPD am Sonntag mit einem dramatischen Stimmenverlust bei der Europawahl rechnen musste, wurden Gerüchte über die mögliche Einsatzbereitschaft einer Geheimwaffe laut. Gemäß dem alten Diether-Krebs-Song »Ich bin der Martin, ne«, in dem es heißt »Du bist mein Treibsatz, bist mein Motor, bist mein Kraftpaket«, scheint Martin Schulz es noch mal so richtig wissen zu wollen. Schulz, der aus dem SPD-Parteitag 2017 als »Mister 100 Prozent« hervorgegangen war, weil kein einziger Delegierter gegen seine Inthronisierung als Parteichef gestimmt hatte, ist zwar im Februar 2018 als solcher zurückgetreten, will aber laut einem Bericht der Bild am Sonntag (BamS) bald den Vorsitz der Bundestagsfraktion übernehmen. Dazu müsste er im Herbst die Amtsinhaberin Andrea Nahles herausfordern. »Martin verspricht ganz klar, dass er gegen Andrea antreten wird. Er hat nichts mehr zu verlieren. Seine Alternative wäre, bis zum Ende der Legislatur Hinterbänkler zu bleiben und dann in Rente zu gehen«, zitierte die BamS einen namentlich nicht genannten Abgeordneten.

Vor gut einer Woche hatte sich Partei- und Fraktionschefin Nahles dem Bericht zufolge mit Schulz getroffen. Dabei seien auch die SPD-internen Gerüchte angesprochen worden, dass Schulz auf den Fraktionsvorsitz scharf sei. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete, führende Sozialdemokraten hätten bestätigt, dass Nahles Schulz wegen angeblicher Pläne, den Fraktionsvorsitz zu übernehmen, zur Rede gestellt habe. Eine Sprecherin der SPD-Fraktion wollte dies gegenüber der Deutschen Presseagentur nicht kommentieren.

Schulz war bei der Bundestagswahl 2017 als Kanzlerkandidat gescheitert und hatte danach zunächst erklärt, er stehe für eine »große Koalition« mit den Unionsparteien nicht zur Verfügung – um sich am Ende doch für eine solche stark zu machen und den Posten des Außenministers anzustreben. All das kam in der Partei nicht gut an: Auf deren Druck hin erklärte er am 9. Februar 2018 schriftlich seinen »Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung«.